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NBA》三巨頭缺二！杜蘭特31分難敵七六人 太陽開季僅繳2勝4敗

2023/11/05 08:29

太陽球星杜蘭特（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽「三巨頭」兩人掛傷，只靠杜蘭特（Kevin Durant）一人獨撐，今天他得到全場最高的31分，但上季摘得年度MVP的七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）繳出26分、11籃板表現，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）貢獻25分，讓太陽隊終場以100比112輸球。太陽隊開季只打出2勝4敗的成績，而七六人則打出4勝1敗的開季成績。

前三節打完七六人以80比75領先，第四節七六人打出一波16比4攻勢，讓七六人領先最多來到18分，七六人終場收下勝利，近期取得4連勝的佳績。七六人此戰除了恩比德、烏布瑞外，馬克西（Tyrese Maxey）拿22分、10助攻，哈里斯（Tobias Harris）18分10籃板。

烏布瑞在上半場就拿到17分，全場18投10中得到七六人全隊次高的25分，本季加盟七六人的烏布瑞，出賽5場有3場的單場得分破20分。這讓恩比德大讚，「他很有運動能力，可以持球並投籃，就是這麼簡單。」

烏布瑞直到9月才和七六人簽下一紙1年290萬美元合約。他坦言，「這個夏天對我來說壓力很大，為了這個賽季，我積蓄很多能量。」

七六人明星中鋒恩比德。（法新社）

太陽隊方面，畢爾（Bradley Beal）仍因傷缺陣，布克（Devin Booker）因左腳踝扭傷也未上場。杜蘭特全場20投9中，外加14罰12中，拿到全場最高的31分，另抓8顆籃板。中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）11分9籃板，E.戈登（Eric Gordon）13分，尤班克斯（Drew Eubanks）替補出發拿10分；太陽隊輸球後，這是球隊近4戰的第3場敗戰。

七六人烏布瑞（中）。（今日美國）

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