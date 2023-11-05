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日本大賽》為何讓王牌山本由伸熱投138球 傳奇球星分析原因

2023/11/05 09:10

山本由伸。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第6戰，歐力士王牌投手山本由伸昨天完投9局用138球，狂飆14次三振，僅失掉1分，幫助歐力士以5比1擊敗阪神虎，系列賽戰成3比3平手，逼出第7戰，這也是山本生涯在日本大賽首次摘得勝投。日本傳奇球星、前中日龍監督落合博滿認為，歐力士監督中嶋聰認為這可能是山本由伸最後一次在日本投球，因此讓山本投到最後。

山本由伸在日本大賽首戰主投5.2局被敲10安，失掉7分創季後賽生涯最慘一役。山本在昨天上演「復仇記」，完投9局用138球，飆出14次三振、沒有投出保送，僅挨一發陽春砲掉分。山本由伸在日本大賽單場飆14K創新高紀錄，超越2007年當時效力日本火腿達比修有、1999年當時效力大榮鷹工藤公康的單場13K表現。

山本由伸賽後表示，自己走上投手丘時非常專注，很高興能完投比賽，「第9局開始時球迷們的歡呼聲給了我很大的鼓舞。」

根據日媒《Daily》報導，落合博滿在TBS節目《Sunday Morning》中表示，如果是在例行賽，他認為歐力士不會讓山本由伸投到那種程度，「但監督（指中嶋聰）認為這可能是他在日本最後一次投球，所以讓他投到最後，而且考慮到今天第7戰，應該想盡量保留投手戰力。」

山本由伸連3年勇奪「投手4冠」、連3個賽季摘得澤村賞，預計今年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，將會掀起一場「山本爭奪戰」。

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