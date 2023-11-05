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日本大賽》酸歐力士球星神奇美技「演很大」 巨人OB遭打臉後秒道歉

2023/11/05 10:02

森友哉上演美技接殺。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第6戰，歐力士為了增加攻擊火力，讓本職為捕手的歐力士球星森友哉鎮守右外野，他昨天也上演關鍵美技守備，幫助王牌山本由伸化解危機。不過，此戰的日本轉播單位TBS球評、前巨人名投槙原寛己，一度還調侃森友哉的美技守備是「演技很好」，但看到重播畫面後，讓他瞬間改口道歉。歐力士最後以5比1贏球，逼出關鍵第7戰。

阪神虎此戰第4局有著1出局一、三壘有人的大好得分機會，山本由伸先是三振阪神捕手坂本誠志郎，2出局後被阪神球星近本光司擊出右外野深遠飛球，歐力士右外野手森友哉一路往後退到全壘打牆前，並跳起來接殺，沒收這顆可能形成長打的飛球。阪神虎當下提出挑戰，裁判仍判定為接殺出局，森友哉的超神美技化解失分危機。

《日刊體育》報導，槙原寛己和日本名投「大魔神」佐佐木主浩都表示，「如果球碰到全壘打牆（再進手套），那演技真的很棒。」兩人都認為挑戰有可能會改變判決，但看到重播畫面，明顯是森友哉完美接殺這顆深遠飛球，這讓槙原寛己和佐佐木主浩都改口說，「很抱歉」、「很棒的接殺。」，並轉而稱讚森友哉的美技守備。

今年轉戰歐力士、本職為捕手的森友哉，他在日本大賽6場比賽有4場鎮守右外野。《日刊體育》指出，森友哉的關鍵美技，連現場的阪神虎球迷都給予掌聲。森友哉說，自己也認為這個守備很棒，也覺得球沒有碰到全壘打牆。

森友哉美技守備影片請點此

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