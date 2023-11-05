NBA》AD拿28分賞7鍋無用 魔術輕取湖人、中斷對戰7連敗

魔術班切羅（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術隊今天靠著華格納（Franz Wagner）得到26分，班切羅（Paolo Banchero）也貢獻25分，幫助魔術隊以120比101輕取湖人，魔術也中止對戰7連敗，兩隊本季交手2次各拿1勝。魔術隊開季打出4勝2敗的成績。而湖人輸球後，開季6戰打出3勝3敗的表現。

華格納在上半場就得到16分，班切羅也在上半場拿15分、傳5次助攻，讓魔術上半場打完以67比51領先。易籃後，班切羅和魔術新人後衛布萊克（Anthony Black）聯手打出一波9比0攻勢，加上C.安東尼（Cole Anthony）在該節剩下1分35秒時砍進三分，幫助魔術取得99比74、領先至25分之多。雖然湖人隊末節一度追至13分差，但C.安東尼回敬一顆三分後，讓雙方來到16分差，湖人也無法拉進比分，最後吞下敗仗。

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湖人A.戴維斯。（今日美國）

華格納全場28投12中拿到26分，班切羅交出25分、10助攻、7籃板的全能成績。C.安東尼14分，M.華格納（Moritz Wagner）13分8籃板，布萊克11分，中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）10分10籃板、另賞5次火鍋。

湖人隊方面，A.戴維斯（Anthony Davis）全場拿到28分、13籃板，並狂賞7次火鍋，但他受到犯規麻煩，全場上場32分鐘是開季6戰以來最少。A.戴維斯開季前5場平均上場40.2分鐘是全聯盟最多；「詹皇」詹姆斯（LeBron James）交出24分9籃板3抄截表現，里維斯（Austin Reaves）20分，D.羅素（D'Angelo Russell）11分。

此外，魔術中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）在美國時間週四和爵士隊之戰，因搶籃板時造成左手受傷，他接受左手的手指手術，將缺陣至少約3週時間。現年24歲的卡特，本季平均每場交出9.4分、8.6顆籃板。

魔術華格納（左）。（法新社）



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