NBA》「怪物狀元」大風車灌籃+本季新高25分無用 鵜鶘防守崩盤遭痛宰

威廉森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）今天轟下本季新高25分，卻無法幫助球隊贏球淪為做白工，終場鵜鶘以105：123遭老鷹狠咬。

鵜鶘上半場打完還以60：53取得領先優勢，未料易籃後防守端崩盤，第三節被老鷹狂轟41分，反倒陷入雙位數落後，成為比賽轉捩點。楊恩（Trae Young）第三節4投4中獨拿11分，是帶動老鷹逆轉戰局的功臣。

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決勝節，鵜鶘還是未能限制住老鷹的進攻，最終以18分之差吞下慘敗。威廉森全場得到25分、5籃板、3助攻，還在比賽中上演「大風車灌籃」，不過變成做白工，英葛蘭（Brandon Ingram）16分、7籃板，麥考倫（CJ McCollum）挹注13分。

老鷹方面，全隊7人得分上雙，楊恩22分、5籃板、12助攻，D.穆雷（Dejounte Murray）20分、8籃板、7助攻，強森（Jalen Johnson）貢獻21分、11籃板。

ZION WILLIAMSON COM O WINDMILL



pic.twitter.com/5fG2xOi2Sr — NBA da bad （@NBAdabad） November 5, 2023

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