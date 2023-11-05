MLB》「E-Rod」放棄15億約成自由身 史卓曼跳脫合約也進入FA

E.羅德里奎茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，自由市場即將在2天後開市，老虎隊王牌左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）今天跳脫合約，不執行剩下3年4900萬美元合約（約新台幣15.9億）的球員選擇權，這讓E-Rod將進入自由市場。小熊32歲明星投手史卓曼（Marcus Stroman）也跳脫合約，進入自由市場。

E.羅德里奎茲今年投出生涯代表作，本季先發26場戰績13勝9敗，防禦率3.30是生涯最佳，共投152.2局賞143次三振，只出現48次保送（保送比率為7.7％），被打擊率為2成27，每局被上壘率為1.15。

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E.羅德里奎茲是在2021年季後和老虎隊簽下5年7700萬美元的合約，附帶2023年季後可以跳脫合約。今年季中交易大限前，道奇隊曾想透過交易找來E.羅德里奎茲，但E-ROD為了家人留在底特律，因此使用不可交易條款，讓交易破局。如今E.羅德里奎茲放棄剩下3年4900萬美元合約，選擇跳脫合約成為自由球員。

史卓曼。（資料照，今日美國）

史卓曼今年受到傷勢影響，出賽27場有25場先發，戰績10勝9敗防禦率3.95。不過，史卓曼在明星賽後出賽8場，僅拿1勝3敗，防禦率高達8.63，球季後段一度改擔任後援角色。

史卓曼在2021年季後和小熊簽下3年7100萬美元合約，可以在第2年後跳脫合約。如今史卓曼不執行明年2100萬美元的球員選擇權，進入自由市場。

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