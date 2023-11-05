NBA》「惡棍」拿26分、火箭3人得分破20 擊退沒有福克斯的國王

火箭隊「惡棍」布魯克斯（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）今天得到26分，范維利特（Fred VanVleet）、史密斯（Jabari Smith Jr.）也各貢獻21分，幫助火箭隊以107比89輕取國王。開季3連敗的火箭近期收下2連勝。

火箭上半場一度最多領先17分，但國王回敬一波10比0攻勢緊咬比分，前三節打完火箭以71比68領先。末節國王一度追至2分差，但火箭打出一波10比2攻勢，拉開至90比79的比數，布魯克斯在第四節獨得12分，幫助火箭在末節打進36分，最多領先對手20分之多，火箭終場以18分之差贏球。

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火箭全隊有6人得分上雙，布魯克斯14投9中拿到全場最高的26分，另抓9顆籃板。范維利特21分、傳12次助攻，史密斯交出21分、11籃板表現。中鋒森根（Alperen Sengun）15分9籃板6助攻，泰特（Jae'Sean Tate）替補出發得11分，J.格林（Jalen Green）10分。火箭團隊籃板53顆，優於國王隊的43顆。

國王主力控衛福克斯（De’Aaron Fox）因右腳踝傷勢，連兩場缺陣。孟克（Malik Monk）替補出發拿18分，巴恩斯（Harrison Barnes）13分，明星大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）11分15籃板，麥基（JaVale McGee）12分，杜阿爾特（Chris Duarte）10分。

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