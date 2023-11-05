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日本大賽》投138球的山本由伸「中0日」登板？ 日球迷議論重現「神之子」場景

2023/11/05 13:36

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽第6戰，歐力士猛牛王牌投手山本由伸昨天完投9局熱投138球，狂飆14次三振，只失掉1分，幫助歐力士以5比1擊敗阪神虎，系列賽兩隊戰成3比3平手，逼出關鍵第7戰。許多日本球迷們議論，山本由伸今天是否會再登板，重現2013年樂天金鷲王牌「神之子」田中將大的完美關門劇本。

田中將大在2013年日職賽季投出神奇的24勝0敗，單季防禦率僅1.27，例行賽無敵的田中將大，卻在該年日本大賽第6戰用160球完投9局失4分吞敗。隔天日本大賽第7戰，田中將大以終結者身分登板，後援1局無失分完美收尾，幫助樂天摘得隊史首座「日本一」。田中將大在該年季後就挑戰美國大聯盟舞台。

《日刊體育》報導，這是日本大賽自2013年樂天金鷲和讀賣巨人的對決之後，系列賽再度出現兩隊3勝3敗的情況。山本由伸和田中將大的狀況相似，都是隔年有望轉戰大聯盟舞台的選手。

不過，山本由伸昨天已經投了138球，歐力士牛棚有著日美生涯通算250次救援成功的39歲老將平野佳壽，因此山本由伸在系列賽第7戰進入出賽名單的可能性很低。

平野佳壽本季出賽42場，戰績3勝2敗，29次救援成功是太平洋聯盟第三多，防禦率僅1.13。

山本由伸在日本大賽G1主投5.2局失掉7分吞敗，寫本季最差表現。山本昨天在G6交出9局熱投138球失1分的超狂表現，單場狂飆14次三振更是日本大賽史上最多紀錄，這也是山本在日本大賽生涯首場勝投。

田中將大在2013年日本大賽第7戰關門，幫助樂天金鷲摘得隊史首座「日本一」。（資料照，法新社）

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