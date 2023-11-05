台灣大賽Live》連續2天打延長賽！ 桃猿0：0龍

第十局（猿0：0龍）

10上，

第九局（猿0：0龍）

9下，桃猿換投：道博格。吉力吉撈．鞏冠被三振，郭天信二壘滾地球出局，劉基鴻被三振，兩隊進入延長賽。

9上，味全龍換投：陳冠偉。林立敲出投手方向強襲球，球反彈到張政禹後張政禹徒手接球傳一壘來得及刺殺林立。梁家榮被三振，廖健富被觸身球擊中上壘。桃猿更換代跑林智平。林智平盜壘失敗，三出局。

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第八局（猿0：0龍）

8下，黃子鵬再度投出三上三下。

黃子鵬8局好投無失分。（記者林正堃攝）

8上，朱育賢二壘方向強勁安打上壘，成晉犧牲觸擊護送跑者上二壘，樂天更換代打林泓育。林泓育直接被觸身球保送上壘，一、二壘有跑者，朱育賢被林子偉代跑。陳晨威內野滾地球，龍隊先傳二壘封殺再傳一壘來不及，接著龍隊傳本壘抓到代跑的林子偉形成三出局，布里悍振奮向樂天休息室吶喊，導致雙方在此時起衝突，兩隊板凳清空。

林子偉在本壘出局。（記者林正堃攝）

兩隊板凳清空。（記者林正堃攝）

兩隊板凳清空。（記者林正堃攝）

布里悍怒吼。（記者林正堃攝）

第七局（猿0：0龍）

7下，2出局後張政禹敲出中間方向安打上壘，林孝程打擊時張政禹成功盜上二壘，黃子鵬飆K化解失分危機。

7上，布里悍再度投出三上三下。

第六局（猿0：0龍）

6下，龍隊三上三下。

6上，桃猿三上三下。

第五局（猿0：0龍）

5下，林孝程敲出游擊方向穿越安打，蔣少宏游擊滾地球，但因為打帶跑戰術所以沒有形成雙殺，跑者上二壘，一出局。冉承霖打擊時，林孝程打算透過暴投進壘被捕手嚴宏鈞阻殺出局，但嚴宏鈞本人卻因此出現身體不適，比賽一度暫停。暫停過後冉承霖被三振，三出局。

5上，桃猿三上三下。

第四局（猿0：0龍）

4下，1出局後劉基鴻右外野二壘安打，李凱威一壘滾地球出局，跑者上三壘，張政禹被三振。

4上，桃猿三上三下。

第三局（猿0：0龍）

3下，龍隊三上三下。

3上，2出局後，林立敲出斷棒游擊滾地球，張政禹未能順利處理讓打者上一壘，梁家榮滾地出局。

第二局（猿0：0龍）

2下，2出局後蔣少宏擊出右外野深遠飛球被成晉美技接殺。

2上，廖健富被三振，陳俊秀二壘平飛安打，林承飛中外野飛球出局，陳俊秀盜壘成功進佔得點圈，朱育賢敲出二壘方向內野安打，一、三壘有跑者。成晉投手滾地球出局。

第一局（猿0：0龍）

1下，1出局後吉力吉撈．鞏冠敲出中外野方向安打，郭天信中間方向強襲球穿越游擊防區，一、二壘有跑者，劉基鴻二壘小飛球出局，李凱威二壘滾地球出局。

1上，布里悍投出三上三下。

賽前報導

天母棒球場今天舉行台灣大賽第二場的賽事，昨日第一戰味全龍在主場靠著劉基鴻的單場雙響砲，於延長賽14局拿下G1勝利，為冠軍之路踏出紮實的一步。同時本場比賽更寫下史上台灣大賽首次在G1就打13局以上，劉基鴻更敲出台灣大賽史上第一發再見轟，還以23歲又1天之齡寫下史上最年輕雙響紀錄。

本場交手樂天桃猿派出土投黃子鵬先發，本賽季他對戰味全龍的戰績是2勝3敗，防禦率5.53，味全龍則推出洋投布里悍登板，今年布里悍對樂天桃猿拿下4勝1敗，防禦率僅1.37。

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 CF

2 林立 2B

3 梁家榮 3B

4 廖健富 DH

5 陳俊秀 1B

6 林承飛 SS

7 朱育賢 LF

8 成晉 RF

9 嚴宏鈞 C

先發投手：黃子鵬

黃子鵬。（記者林正堃攝）

味全龍先發打序

1 拿莫．伊漾 1B

2 吉力吉撈．鞏冠 DH

3 郭天信 CF

4 劉基鴻 3B

5 李凱威 2B

6 林孝程 LF

7 張政禹 SS

8 蔣少宏 C

9 冉承霖 RF

先發投手：布里悍

布里悍。（記者林正堃攝）

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