網球》 富豪千金強壓天才少女 佩古拉率先殺入年終賽冠軍戰

佩古拉。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA年終總決賽「美國內戰」，「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula）在墨西哥坎昆市延續絕佳狀態，克服現場狂風大作，只花64分鐘速戰速決，6：2、6：1輕取雙打拍檔的同胞「天才少女」高芙（Coco Gauff），率先挺進單打決戰。

大器晚成的佩古拉，目前世界女單排名第5 ，此行一雪去年沃斯堡年終賽單打3連敗之恥，4連勝且1盤未失，強勢問鼎季末封關戰金盃，本週她的手下敗將，包括白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、世界第3的高芙、第4的哈薩克「重砲手」蕾巴金娜（Elena Rybakina），以及第9的希臘一姊莎卡莉 （Maria Sakkari）。天公不作美，當地又受到雨神打擾，另場「前後任球后之爭」，波蘭好手史薇泰克（Iga Swiatek）與莎巴蓮卡才打4局，1：2時被迫喊卡，雙姝順延至隔日補賽，決定另張爭冠門票誰屬。

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29歲的佩古拉，比高芙年長 10 歲，豐富經驗讓她臨場較不受到突如其來風雨影響，全場6度破發掌控局勢，反觀高芙則出現22次非受迫失誤，導致戰況意外一面倒，「我在年底想辦法把狀態調整好，也非常適應當地情況。很高興扭轉去年不利局勢，找到讓自己好好發揮的方法。這可能是我有史以來最重要的決賽，將使我對明年充滿信心。」談到冠軍戰即將對上大名鼎鼎的史薇泰克或莎巴蓮卡，家族產業富可敵國的佩古拉低調回應：「她們都贏過大滿貫冠軍和重要大賽，就算我現在打的不錯，顯然也不會被看好。」

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