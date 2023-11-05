屏東阿猴盃全國圍棋賽復辦 邀金牌教練來指導

屏東阿猴盃全國圍棋賽復辦（屏東縣圍棋協會提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣今年在杭州亞運首度奪下圍棋金牌，帶動了圍棋的學習熱潮，停辦多年的屏東縣阿猴盃全國圍棋公開賽也決定復辦，即日起開始報名於12月24日舉辦，亞運金牌教練林杰漢、職業棋士林修平將到場指導，將成是屏東縣圍棋界的一大盛事。

促成復辦的保二總隊第一大隊第三中隊小隊長劉哲言表示，這次杭州亞運圍棋競賽，台灣好手許皓鋐在教練林杰漢等人的指導下，拿下台灣首面的亞運圍棋金牌，讓更多人看見台灣及圍棋這項智力運動，也帶動了學習的風潮，並在縣議員梁育慈、永盛碾米工廠、善丞建設公司、五福臨門建築藝術工坊、波波莉企業社等企業的協助下，恢復停辦已久的阿猴盃全國圍棋賽，並且邀請亞運金牌教練林杰漢、六段職業棋士林修平到屏東來指導棋手，提升屏東的圍棋技藝，相當的難得。

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主辦的屏東縣圍棋協會指出，報名時間從即日起到12月17日止，不接受現場報名，報名費用，級位組500元、段位組600元，共分成15個組別，幼稚園、及國小可參加入門組及幼兒組，各組取前3名有獎金、獎盃或獎狀，詳細內容可洽該協會。

亞運金牌選手許皓鋐、教練林杰漢（屏東縣圍棋協會提供）

屏東阿猴盃全國圍棋賽， 職業六段棋士林修平將前來指導（屏東縣圍棋協會提供）

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