中職》帶天使盃的天使飛翔 台鋼3球星共襄盛舉

藍寅倫（右）與身障棒球員邱冠傑合影留念。（身障棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2023年第四屆天使盃公益特教棒球賽暨揪崗心公益園遊會（後簡稱天使盃）11月5日在高雄岡山棒球場舉行，6支由特教機構組成的球隊透過樂樂棒球走出戶外，剛拿下中華職棒二軍冠軍盃的台鋼雄鷹也共襄盛舉，帶著身心障礙孩童體驗棒球樂趣。

天使盃是由社團法人中華民國身障棒壘球協會（身障棒協）與高雄市大崗山國際青年商會聯手主辦的活動，結合樂樂棒球與園遊會，今年邀請包括仁武特殊教育學校、成功特殊教育學校、楠梓特殊學校、高雄特殊教育學校、希望小太陽、阿偉適應體育等特教學校、組織組隊參與。

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開幕典禮上，大崗山青商會會長陳皇仁、高雄市政府教育局副局長吳文靜、身障棒協理事長潘瑋杰等人都上台給孩子們鼓勵，3位台鋼球員藍寅倫、李欣穎、陳飛霖現身更是讓現場引起騷動，一度開起小型簽名會。

台鋼球員藍寅倫（左起）、李欣穎、陳飛霖替天使盃站台，展現在地球隊風範。（身障棒協提供）

「我一直很希望跟他們多一點接觸！」三雄鷹當中人氣最旺者當屬「88」藍寅倫，即使頂著大熱天且之後還有練球行程，仍滿足每一位球迷需求，見到有人羞於開口還會主動問候，「以前只參加過活動，只要我能幫助到這些小朋友，即使是一點點也好，我都會很開心。」

藍寅倫目前中職生涯出賽633場，累積299分打點，待明年台鋼登上一軍舞台將有望達標300分，但其實這位球場上的拚命三郎若非經常受傷，成績還會更亮眼，「球員最害怕的就是斷斷續續，開刀的時候心裡都很難受，甚至會想放棄。」

藍寅倫認為，身心障礙者的困境跟球員有點類似，「球員的受傷跟他們的狀況一樣都是不能選擇的，但我們可以選擇開開心心的過日子，從學會接受開始，彼此鼓勵打氣，相信自己一定可以爬得起來，我也要跟他們學習。」

由於天使盃是體驗性質的賽事，活動結束後每一位大、小朋友都能獲得MVP獎牌，鼓勵他們面對人生的勇氣，身障棒協理事長潘瑋杰表示：「天使盃在高雄4年了，看到大家都不離不棄很感動——我說的是對自己的不放棄，這也是棒球帶給我們的精神與啟示。」

天使盃開球儀式簡單熱鬧，左起2023國際青年商會代表蔡政諺、市議員陸淑美、大崗山青年商會會長陳皇仁、身障棒協理事長潘瑋杰、台鋼藍寅倫、陳飛霖。（身障棒協提供）

天使盃讓身心障礙孩童多一個走出戶外運動的機會。（身障棒協提供）

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