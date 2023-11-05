台灣大賽》紅色噴火龍化身「幸運龍」 原來是林孝程的巧思

味全龍劉基鴻敲出二分全壘打時手握紅色噴火龍布偶。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕眼尖的球迷或許會發現，昨天台灣大賽G1首局劉基鴻開轟，回到休息室拿著一隻紅色的噴火龍布偶與隊友擊掌慶賀，模樣可愛又討喜，原來這是隊友林孝程的巧思。

林孝程笑說，原本隊友得分或全壘打回到休息室，都拿「棒棒糖道具」擊掌慶祝，上週他的女朋友跑去夾娃娃，夾到這隻紅色噴火龍布偶，就想說台灣大賽拿來當道具取代棒棒糖，「今天第二戰打完，接下來還會帶去桃園。」

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林孝程昨擔任先發6棒左外野手，他說，如果沒先發就會一整場都拿著噴火龍布偶，祈禱球隊得分，就像「龍噴火」一般攻勢不斷，先發的話就先擺在板凳席上，「昨天第14局我就請防護員拿著噴火龍，祈求分數進來，前兩棒鞏冠、天信出局，結果基鴻就轟出再見全壘打，這隻噴火龍真的是幸運龍，算是吉祥物吧。」

林孝程的紅色噴火龍布偶。（記者羅志朋攝）

昨天8局下一出局一、三壘有人，張政禹擊出左外野飛球遭接殺，這一球並不深遠，在三壘的林孝程仍選擇直闖本壘搶分，結果遭樂天左外野手朱育賢回傳球觸殺出局，無緣取得超前分，導致G1進入延長賽。

林孝程透露，由於這球遭接殺形成兩出局，下一棒是冉承霖，三壘指導教練指示他衝本壘搶分，他也覺得應該跑，只是結果不如預期。

樂天桃猿嚴宏鈞將味全龍林孝程觸殺於本壘前。（資料照，記者陳志曲攝）

林孝程的紅色噴火龍布偶。（記者羅志朋攝）

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