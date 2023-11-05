台灣大賽》劉基鴻的確信步「超帥的」 鞏冠說明MOVIE TIME的由來

劉基鴻敲出再見轟後站在原地看小白球出牆。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍強打吉力吉撈．鞏冠在今天台灣大賽第2戰前穿著自己發想的「MOVIE TIME」T恤受訪，除了表示這是他跟劉基鴻一起訂購發給隊友和教練團的衣服，也對昨晚劉基鴻轟出再見轟時就知道一定出大牆的確信步姿態，笑說：「帥、超帥的！」

趕在台灣大賽開打前，吉力吉撈和劉基鴻就跟廠商一起訂了100件「MOVIE TIME」T恤，分送給隊友和教練團，他表示其實用意就是要激勵大家，還笑說：「因為紅色的布料不夠，所以教練團發到的是白色的。」

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T恤上下兩排印著「LET'S GO GUY」「MOVIE TIME」，前句意思當然是要大家加油，但被問及為何是「MOVIE TIME」（電影時間）時，吉力吉撈解釋，其實這是去年打擊教練克拉克用來鼓勵他的話，「他灌輸我這個觀念，你在場上是最厲害的、不要去害怕投手，那個時候就是你的MOVIE TIME、BIG TIME。」

吉力吉撈說，像昨天王躍霖在5局上無人出局滿壘拆彈成功，「那就是他的MOVIE TIME」。至於昨天1局下先轟兩分砲、14局下又轟再見彈的劉基鴻，當然也大大享受到個人的「MOVIE TIME」，吉力吉撈開玩笑說：「我告訴他，幹嘛要跑掉，就站在那邊讓我們潑水就好了，都14局了還要追你很累耶！」但隨後又補充：「他就是很厲害的小子，才23歲。」

吉力吉撈．鞏冠。（記者倪婉君攝）

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