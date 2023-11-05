晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》劉基鴻的確信步「超帥的」 鞏冠說明MOVIE TIME的由來

2023/11/05 16:28

劉基鴻敲出再見轟後站在原地看小白球出牆。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍強打吉力吉撈．鞏冠在今天台灣大賽第2戰前穿著自己發想的「MOVIE TIME」T恤受訪，除了表示這是他跟劉基鴻一起訂購發給隊友和教練團的衣服，也對昨晚劉基鴻轟出再見轟時就知道一定出大牆的確信步姿態，笑說：「帥、超帥的！」

趕在台灣大賽開打前，吉力吉撈和劉基鴻就跟廠商一起訂了100件「MOVIE TIME」T恤，分送給隊友和教練團，他表示其實用意就是要激勵大家，還笑說：「因為紅色的布料不夠，所以教練團發到的是白色的。」

T恤上下兩排印著「LET'S GO GUY」「MOVIE TIME」，前句意思當然是要大家加油，但被問及為何是「MOVIE TIME」（電影時間）時，吉力吉撈解釋，其實這是去年打擊教練克拉克用來鼓勵他的話，「他灌輸我這個觀念，你在場上是最厲害的、不要去害怕投手，那個時候就是你的MOVIE TIME、BIG TIME。」

吉力吉撈說，像昨天王躍霖在5局上無人出局滿壘拆彈成功，「那就是他的MOVIE TIME」。至於昨天1局下先轟兩分砲、14局下又轟再見彈的劉基鴻，當然也大大享受到個人的「MOVIE TIME」，吉力吉撈開玩笑說：「我告訴他，幹嘛要跑掉，就站在那邊讓我們潑水就好了，都14局了還要追你很累耶！」但隨後又補充：「他就是很厲害的小子，才23歲。」

吉力吉撈．鞏冠。（記者倪婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。