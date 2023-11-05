台灣大賽》「偉晟沒失投」 林泓育賽前特地向劉基鴻比大拇指

樂天桃猿林泓育。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣大賽G1打了14局，歷經5小時17分才分出勝負，堪稱史詩級戰役，味全龍劉基鴻單場雙響砲，並用再見全壘打終結比賽，挨轟苦主黃偉晟承擔敗投，樂天桃猿「小胖」林泓育代打敲安，今天賽前林泓育特地在龍隊練球結束，劉基鴻在撿球的時候，向他比了個大姆指的手勢並稱讚，「那球打得很棒！」

林泓育透露，昨天賽後他特別去看重播，發現黃偉晟那一球完全沒失投，劉基鴻打得非常棒，真的很精彩，「基鴻第1局全壘打那球是失投（威能帝挨轟），第14局偉晟就投得很好，被打出去沒什麼好說的，就是打得很好，所以我剛就跑去跟基鴻比大拇指。」

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台灣大賽史上局數最長紀錄是2009年獅象爭霸第6戰，足足打了17局、6小時14分，有趣的是，當年還沒進職棒的林泓育，居然以球迷的身分在現場見證，加上昨天14局史詩戰役他都參與了。

林泓育笑說，那一場17局大戰他和郭嚴文拿到門票一起去看球，雖然他對大部分球賽印象都很模糊，不過對17局馬拉松大戰印象超深刻，「王勝偉在第17局打全壘打嘛，投手是高建三，我和阿文從頭看到尾，真是精彩！」

林泓育認為，其實比賽不論輸贏，光論內容昨天真的是非常精彩的比賽，很多細節都相當有意思，過程高潮迭起，令他印象深刻。

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