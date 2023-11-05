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自由車》96聯賽壓軸彰化站 李廷威「真男人對決」奪冠成大贏家

2023/11/05 17:26

李廷威拿下第三屆96聯賽冠軍（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／彰化報導〕第三屆「96自由車聯賽」今進行壓軸戰彰化站，菁英男子組由最強單車YouTuber「新店奧特曼」李廷威無懸念奪下總冠軍Fulcrum橘衫，同時還逆轉抱走登山王Mercedes-Benz 紅點衫，成為本屆最大贏家。

賽前李廷威總積分領先第二名的吳沂璋多達56分，穩坐龍頭，此役改變策略搶登山王頭銜，捷安特哥倫布隊友也傾全力支援，協助李廷威搶登山點，最終逆轉擊敗前勁車隊黃冠霖，功績再添一筆。

李廷威表示，去年拿下總成績第三，今年就設定目標要搶橘衫，所以每一站都參賽、搶積分，尤其在擅長的登山賽事全力以赴，很開心最終完成心願。

至於順利搶下紅點衫，李廷威笑說，「今天就是要卡住黃冠霖，就算自己沒拿到登山積分，也要讓隊友幫忙搶，就是不能給黃冠霖，真的是真男人的對決，差點超不過去，但第二圈順利搶下第一後，就覺得十拿九穩。」黃冠霖則回應，因為重感冒一週，身體狀態不佳，才會把紅點衫拱手讓人。

過去兵家必爭的衝刺王Bryton藍衫，本屆因總排前6名的選手因國家隊徵召、職業隊比賽等因素無法參加今日的收官站，因此由積分領先者台灣一哥馮俊凱奪下。

新人王Sweet Protection白衫則由Team Fulcome阜冠國際車隊21歲簡耘澤拿下，這也是他目前生涯最出色的成績。簡耘澤說，「為了96聯賽做足準備，會針對每一站的地形和特色安排訓練課表，也在無形中提升不少實力，未來也希望能加入橘衫的競爭行列。」

女子菁英組競爭異常激烈，賽前形成曾可妡、程詩軒、許書瑋和程秀如「四搶一」的局面，最終「薑是老的辣」，車壇名將曾可妡拿下單站第二，順利封后。她表示，「本場比賽主要是卡住主要競爭者，保住領先積分，策略執行蠻成功的。」

值得一提的是去年幾乎包辦96聯賽所有領騎衫的Bryton車隊，今年空手而歸，也代表國內車壇人才輩出，競爭更加激烈。

96自由車聯賽已成為國內指標賽事，不僅祭出全台最高的百萬獎金，還努力結合地方文化，並與國際接軌，廣受好評。今年首創96 Heroes全民英雄挑戰賽，今日共吸引1250人參賽，最小9歲，最大69歲，齊挑戰76公里的經典賽道，並朝聖彰化139路線，起、終點一樣都是在成美文化園區。而主辦單位也提供【永靖好食券】，讓全台車友騎進永靖老街，尋找銅版美食的家鄉古早味。

李廷威拿下第三屆96聯賽冠軍（96聯賽提供）

李廷威拿下第三屆96聯賽冠軍（96聯賽提供）

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