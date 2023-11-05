NBA》為什麼輸魔術19分？ AD受訪點出球隊落敗關鍵

A.戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天魔術擊敗湖人的比賽中，A.戴維斯（Anthony Davis）雖然單場繳出28分13籃板和7火鍋的驚人數據，但最終球隊仍輸給魔術多達19分，對此AD受訪時點出球隊今天會落敗的關鍵。

A.戴維斯在賽後接受訪問時談到輸球的問題所在時表示:「雖然大家都已經上緊發條，但在進攻籃板上的不足成為我們這場比賽落敗的關鍵。」

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本場比賽湖人共讓對手抓了19個進攻籃板，其中包含M.華格納（Moritz Wagner）的5個和畢塔吉（Goga Bitadze）的4個，而湖人這邊只有10個，無法鞏固進攻籃板讓對手有更多二波進攻機會確實讓湖人在這場比賽中打得非常艱難。

而主帥漢姆（Darvin Ham）在賽後接受訪問時同樣也對球隊在籃板方面的努力感到不滿，認為球隊在抓籃板這一塊退後了一大步:「籃板球無法被計劃，球員們就是得簡單明瞭的拿下那些籃板球，我無法制定任何戰術來獲得籃板球。」

湖人至今打完6場比賽後，被對手抓了多達279個籃板，位列聯盟第8多，同時被對手二波進攻得分的防守數據也位列聯盟倒數的第25名，若湖人想再接下來擠進西部前段班的話，那在籃板鞏固這一塊絕對是球隊必須優先處理的一項關鍵。

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