台灣大賽》14局大戰不稀奇 鋼龍曾經歷18局馬拉松式戰役

鋼龍。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍洋投鋼龍可望擔任週二台灣大賽G3先發投手，屆時將在桃園客場登板投球，他指出，多數球員都想在主場出賽，不過他在客場數據比較好一點，唯一不同是在客場投球會有很多噪音干擾，可能會稍微有影響，不過一樣還是在投球。

翻閱本季投球數據，鋼龍在客場先發14場戰績8勝2敗，防禦率2.95，在主場先發16場拿下5勝5敗，防禦率3.04，從投球數據來看其實差不多，不過客場勝率明顯較高。

請繼續往下閱讀...

昨天台灣大賽G1第14局下劉基鴻轟再見全壘打，賽後鋼龍超興奮，一直追著劉基鴻跑，鋼龍表示，這很有趣，龍隊連兩年打進季後賽，這就是團隊的目標，非常興奮，尤其是在看徐若熙在投球的時候。

鋼龍透露，之前曾歷經18局的比賽，不過他沒出賽，只是待在牛棚看球，沒有實際參與，和昨天14局的比賽感覺不太一樣，因為小聯盟只是例行賽，昨天是台灣大賽又是首戰，心情起伏滿大的，比賽非常重要，所以心情很亢奮。

鋼龍也說，「去年我們打進季後挑戰賽有達到目標，今年目標是打進台灣大賽，現在我們在這邊，情緒又比去年更多，比賽張力差別滿大的。」

台灣大賽首戰龍隊意外推出本土投手徐若熙先發，接下來3場再交給洋投，鋼龍認為，葉總做的策略性決定非常正確，不管首戰結果如何，接下來最多還有6場比賽可打，只要6場贏4場就能拿到總冠軍，這是非常好的安排，「昨天第一場贏了，後面3場都是洋投先發，給我們很好的機會爭奪總冠軍。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法