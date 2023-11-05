網球》「誌鈞盃」青少年網球賽今開打 200多名好手參賽

「誌鈞盃」全國青少年網球錦標賽今吸引200多名網球好手參加，運動員進行宣誓。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕法部部政務次長蔡碧仲與妻子黃淑英，為紀念早逝愛子蔡誌鈞，舉辦「誌鈞盃」全國青少年網球錦標賽，今年邁入第11屆，全國共200多名網球好手報名參加，上午在嘉義市立網球場舉行開幕典禮，嘉義市長黃敏惠說，參加誌鈞盃能感受到母親、家人、朋友之愛，感謝將這股思念及溫柔力量化為大愛，推廣網球賽事，培育許多網球好手，相信誌鈞的熱情會藉由賽事不斷延續。

擔任嘉義市網球委員會主委的黃淑英說，兒子誌鈞自3歲開始打網球，一路打到嘉義高中網球校隊，為紀念對網球熱愛的誌鈞而舉辦「誌鈞盃」全國青少年網球錦標賽，11年來鼓勵許多熱愛網球運動的大小選手，感謝黃敏惠市長與市府對網球人才培育，以及誌鈞盃相關運動賽事的重視，一路的陪伴帶給家人很大的安慰與溫暖。

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市府教育處長郭添財表示，市府長期致力推動網球運動，9月舉辦市長盃網球錦標賽，11月18日將辦理第15屆諸羅「世澤盃」全國壯年網球錦標賽，歡迎網球好手參加比賽。

「誌鈞盃」全國青少年網球錦標賽今在嘉義市網球場開打。（嘉義市政府提供）

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