吉隆坡大師賽》陳政寬/陳勝發力退地主奪冠 「屠龍手」李佳豪收亞軍

陳政寬、陳順發。（資料照，取自IG）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手李佳豪今天在超級100系列吉隆坡羽球大師賽男單決賽，以20：22、13：21不敵地主好手梁峻豪收下亞軍。另外，男雙組合陳政寬／陳勝發以23：21、21：17力退地主組合劉航益／吳永昌捧起金盃。

世界排名37的李佳豪為成都世大運國手，9月超級500系列香港公開賽擊敗世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）、馬來西亞名將李梓嘉，挺進男單8強，打出生涯代表作，這次在吉隆坡大師賽榮膺男單頭號種子。

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李佳豪闖進決賽後遭遇世界排名43的馬來西亞好手梁峻豪，雙方交手過3次，李佳豪拿下2勝佔上風。

李佳豪今天在首局幾乎一路落後，最後關頭把握兩波進攻機會，成功化解對方局點，追成20：20平手後，李佳豪卻出現發球失誤以及回擊掛網情況，無奈以20：22讓出首局。

丟掉第1局後，李佳豪在第2局開賽陷入亂流，連續失分一度以1：8落後，隨後他一口氣掃進6分，只可惜這股氣勢沒能延續，最後仍讓梁峻豪以21：13帶走勝利。

男雙方面，世界排名72的陳政寬／陳勝發以直落二扳倒排名49的劉航益／吳永昌，這也是雙陳配合作後首度在超級賽稱王。

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