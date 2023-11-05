晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

吉隆坡大師賽》陳政寬/陳勝發力退地主奪冠 「屠龍手」李佳豪收亞軍

2023/11/05 18:47

陳政寬、陳順發。（資料照，取自IG）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手李佳豪今天在超級100系列吉隆坡羽球大師賽男單決賽，以20：22、13：21不敵地主好手梁峻豪收下亞軍。另外，男雙組合陳政寬／陳勝發以23：21、21：17力退地主組合劉航益／吳永昌捧起金盃。

世界排名37的李佳豪為成都世大運國手，9月超級500系列香港公開賽擊敗世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）、馬來西亞名將李梓嘉，挺進男單8強，打出生涯代表作，這次在吉隆坡大師賽榮膺男單頭號種子。

李佳豪闖進決賽後遭遇世界排名43的馬來西亞好手梁峻豪，雙方交手過3次，李佳豪拿下2勝佔上風。

李佳豪今天在首局幾乎一路落後，最後關頭把握兩波進攻機會，成功化解對方局點，追成20：20平手後，李佳豪卻出現發球失誤以及回擊掛網情況，無奈以20：22讓出首局。

丟掉第1局後，李佳豪在第2局開賽陷入亂流，連續失分一度以1：8落後，隨後他一口氣掃進6分，只可惜這股氣勢沒能延續，最後仍讓梁峻豪以21：13帶走勝利。

男雙方面，世界排名72的陳政寬／陳勝發以直落二扳倒排名49的劉航益／吳永昌，這也是雙陳配合作後首度在超級賽稱王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。