籃球》台灣媒體人關懷公益協會送愛 新聞女生與景興國中以球會友

新聞女生隊今天和景興國中以球會友。（台北市籃球記者聯誼會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2023年新聞盃籃球錦標賽在台北市大安運動中心舉行，各家媒體與體育記者各自組隊，利用新聞盃以球會友，不僅聯誼感情，更是忙碌工作的調劑。其中新聞女生隊每年都會舉行表演賽，今年由台灣媒體人關懷公益協會支持，特地邀請景興國中參賽，場面熱鬧又溫馨。

台灣媒體人關懷公益協會今年在高雄成立，理事長莊順發是民視駐高雄記者，因為新聞工作走訪社會各階層，有感社會角落有太多需要幫助的人，他特地組織台灣媒體人關懷公益協會，希望能結合更多善意，為社會帶來更多美好。

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台灣媒體人關懷公益協會成立以來的第一個活動，就是贊助新聞盃的表演賽，理由無他，正是因為理事長莊順發本身就是籃球愛好者，每年都會代表民視與籃球記者隊參加新聞盃賽事，他說：「很開心有機會能支持新聞盃，未來會繼續努力，希望能支持更多需要幫助的人。」今日賽前，由協會常務理事黃邱倫代表，除了頒發獎學金，還主持開球儀式。

新聞女生隊的對手景興國中，成立僅第5年，由出身松山高中的教練許澤鑫領軍，曾在110學年度國中聯賽打進前8強，新軍就有出色表現，今日賽事也有許多家長到場為女孩加油，氣氛熱烈，最終也以43：24拿下勝利，但勝負並不重要，達到以球會友的目的才是最大意義。

「新聞女生一年一次打新聞盃，各家熱愛體育的記者、主播們，因為籃球而相聚，雖然我們第一場比賽就遇到實力很堅強的景興國中，但每個人在場上都很拼，努力搶籃板、奮力抄截，也想辦法為球隊得分，我真的很感動。」本屆新聞女生隊隊長、華視主播林淳霈感性地說：「也感謝台灣媒體人關懷公益協會的支持，讓我們能與景興女籃以球會友！」

新聞女生隊今天迎戰景興國中，賽前開球儀式。（台北市籃球記者聯誼會提供）

台灣媒體人關懷公益協會理事黃邱倫致贈獎學金給景興國中教練許澤鑫（左）。（台北市籃球記者聯誼會提供）

新聞女生隊。（台北市籃球記者聯誼會提供）

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