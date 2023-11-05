晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日本大賽》洋砲紐斯開轟4打點 阪神睽違38年奪下「日本一」！

2023/11/05 20:48

阪神虎睽違38年奪下日本一。（圖片取自產經新聞）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本大賽關鍵第7戰，歐力士隊挑戰連霸，阪神虎則要爭取睽違38年的「日本一」，阪神在洋砲紐斯（Sheldon Neuse）開轟且單場4打點加持下，終場7:1擊敗歐力士，繼1985年以後，睽違38年再次勇奪「日本一」。

歐力士隊先發投手宮城大彌，首局首打席被近本光司敲安，但力保不失，該半局歐力士三壘手宗佑摩還上演接殺美技。阪神先發投手青柳晃洋是去年防禦率王，不過今年狀況起伏，日本大賽系列戰前6戰都未出賽，同樣在比賽前段壓制歐力士，雙方前3局都未能得分。

4局上，阪神森下翔太敲安、大山悠輔遭觸身球上壘，輪到昨役擊出團隊季後賽首轟的洋砲紐斯，他再次大棒一揮，將球撈過左外野大牆，個人連兩戰開轟，阪神一舉拉開3分差距。

紐斯單場4打點幫助阪神虎睽違38年奪下日本一。（圖片取自產經新聞）

5局上，阪神坂本誠志郎、近本光司敲安，中野拓夢擊出滾地球但歐力士雙殺不成，此時宮城大彌退場，老將比嘉幹貴接手。換投後，森下翔太敲安再拿1分、大山悠輔內野安打也有打點，紐斯又補上帶打點安打，阪神連續3打席敲安，單局得3分。

5局下，歐力士野口智哉內野安打、福田周平接著敲安，青柳該半局完成2個出局數，投4.2局退場，接手的島本浩也力保不失。

9局上，森下翔太適時敲安，再幫阪神拿下1分，這支安打也是他此役第3支安打。9局下，在守護神岩崎優最後一個出局數登板狀況下，雖被頓宮裕真擊出陽春砲，但仍完成比賽。

阪神虎隊上回奪冠是1985年，當時系列戰4勝2敗擊敗西武隊、洋砲巴斯是系列戰MVP，此後阪神隊3度打進日本大賽都落敗，上次打進日本大賽已是2014年，當時1勝4敗輸給軟銀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。