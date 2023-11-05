日本大賽》洋砲紐斯開轟4打點 阪神睽違38年奪下「日本一」！

阪神虎睽違38年奪下日本一。（圖片取自產經新聞）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本大賽關鍵第7戰，歐力士隊挑戰連霸，阪神虎則要爭取睽違38年的「日本一」，阪神在洋砲紐斯（Sheldon Neuse）開轟且單場4打點加持下，終場7:1擊敗歐力士，繼1985年以後，睽違38年再次勇奪「日本一」。

歐力士隊先發投手宮城大彌，首局首打席被近本光司敲安，但力保不失，該半局歐力士三壘手宗佑摩還上演接殺美技。阪神先發投手青柳晃洋是去年防禦率王，不過今年狀況起伏，日本大賽系列戰前6戰都未出賽，同樣在比賽前段壓制歐力士，雙方前3局都未能得分。

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4局上，阪神森下翔太敲安、大山悠輔遭觸身球上壘，輪到昨役擊出團隊季後賽首轟的洋砲紐斯，他再次大棒一揮，將球撈過左外野大牆，個人連兩戰開轟，阪神一舉拉開3分差距。

紐斯單場4打點幫助阪神虎睽違38年奪下日本一。（圖片取自產經新聞）

5局上，阪神坂本誠志郎、近本光司敲安，中野拓夢擊出滾地球但歐力士雙殺不成，此時宮城大彌退場，老將比嘉幹貴接手。換投後，森下翔太敲安再拿1分、大山悠輔內野安打也有打點，紐斯又補上帶打點安打，阪神連續3打席敲安，單局得3分。

5局下，歐力士野口智哉內野安打、福田周平接著敲安，青柳該半局完成2個出局數，投4.2局退場，接手的島本浩也力保不失。

9局上，森下翔太適時敲安，再幫阪神拿下1分，這支安打也是他此役第3支安打。9局下，在守護神岩崎優最後一個出局數登板狀況下，雖被頓宮裕真擊出陽春砲，但仍完成比賽。

阪神虎隊上回奪冠是1985年，當時系列戰4勝2敗擊敗西武隊、洋砲巴斯是系列戰MVP，此後阪神隊3度打進日本大賽都落敗，上次打進日本大賽已是2014年，當時1勝4敗輸給軟銀。

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