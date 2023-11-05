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台灣大賽》連續2戰延長賽 樂天桃猿4：0勝味全龍

2023/11/05 20:55

樂天獲勝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台灣大賽今天在天母進行第2戰，味全龍與樂天桃猿寫下史上第3次連續2場、首次前2場都是延長賽，樂天桃猿靠11局上從王維中手上鯨吞4分，以4：0擊退味全扳成1勝1敗平手，讓兩隊奪冠機率回到50％的起點。

味全1局下先有攻勢，1出局後吉力吉撈．鞏冠、郭天信接連安打，但劉基鴻、李凱威陸續出局，樂天2局上立刻回應，陳俊秀、朱育賢相繼安打攻佔一、三壘，但成晉沒能建功。

味全於4局下、5局下、7局下三度攻上得點圈，樂天8局上1出局攻佔一、二壘，都無功而返，8局上布里悍化解危機後朝樂天休息區大吼，引發代跑卻在本壘遭觸殺的林子偉不滿，造成兩隊清空板凳。

布里悍。（記者林正堃攝）

樂天一進入延長賽就重啟攻勢，10局上2出局後攻佔一、二壘，但林泓育擊成滾地球出局，11局上趁味全換上王維中，1出局後梁家榮擊出二壘安打，中止樂天連續17局的得分乾旱，林智平、陳俊秀、林承飛接連補刀追加第2分，成晉、林泓育都於滿壘時獲得保送擠回2分。

樂天黃子鵬、味全布里悍創下前、後任防禦率王首次在台灣大賽同場先發，都用93球投完8局，都送出6次三振，各被擊出5支、3支安打，退場時都無關勝敗。

樂天桃猿在11局灌進4分大局奠定勝基。（記者林正堃攝）

樂天扳回一城總教練曾豪駒如釋重負。（記者林正堃攝）

黃子鵬。（記者林正堃攝）

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