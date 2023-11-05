羽球》土銀西螺國中廖維擇奪男單冠軍 北市中山蘇筱婷女單封后

國中盃男單冠軍土銀西螺國中廖維擇。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕112年全國國中盃羽球錦標賽總成績今出爐，男單由土銀西螺國中廖維擇封王，女單由合庫北市中山蘇筱婷封后，男雙亞柏英明國中吳明洋／劉富軒連霸奪冠，女雙合庫北市中山陳昱熹/陳欣彤連霸登上后座。各校互有斬獲，其中以北市中山表現最為亮眼，包辦女單女雙女團三座冠軍及女單／男團兩座季軍成為本屆國中盃最大贏家。

男單決賽由大會頭號種子土銀西螺國中廖維擇，出戰西苑合庫白米期。第一局開場廖維擇便展開強烈攻勢率先以5：1取得領先，隨後也掌握節奏繼續擴大分差，最終以21：13拿下首局。第二局兩人不分軒輊互有斬獲，廖維擇雖一度將分數拉至7分差距，但白米期不甘示弱不斷將比數追回，最終廖維擇挺住壓力以21：19險勝2分，成功以直落二獲勝在國中盃封王。

請繼續往下閱讀...

西螺國中教練蔡嘉祐對於廖維擇的表現感到非常滿意，蔡嘉祐提到，廖維擇一直以來表現都非常穩定，去年還贏得青年盃冠軍。然而在此次的團體賽中止步8強，其實個人賽中面臨了非常大的心理壓力，所幸他在後續賽程發揮得很好。最後，蔡嘉祐也表示，將會在技巧和心態上為廖維擇提供更為紮實的訓練，期望他在這些方面有更好的進步，爭取明年全中運的前二名。

女單冠軍戰部分，由合庫北市中山蘇筱婷對決亞柏東南國中温舒伃，兩人勢均力敵比分相當拉鋸，在歷經激戰後第一局由蘇筱婷以21：16拿下。不料第二局蘇筱婷未能掌握節奏，自開局以來便遭温舒伃壓制，直到比分來到9：13時才一波爆發連得7分將比數以16：13逆轉，最終以21：17直落二取勝。蘇筱婷在去年的國中盃比賽中僅止步於季軍，但今年終於成功突破重圍，贏得了國中盃女單冠軍。

合庫北市中山教練劉筱柔對於此次成功奪得女單與女雙冠軍表示：「堅持很辛苦，但很值得。」在贏得本次國中盃團體賽冠軍後，選手們都已身心俱疲，能咬緊牙關堅持至決賽實屬不易。劉筱柔希望女單選手蘇筱婷在獲得這次的勝利後可以對自己更有信心，更好地了解自己的優缺點，以在接下來的全中運中更上一層樓。

對於同樣奪冠的女雙選手陳昱熹／陳欣彤，劉筱柔則認為，兩人在此次比賽中突破了以往的打法，以更耐心的心態面對選手。希望兩人未來更加成熟，會以更穩定的狀態去參與比賽。劉筱柔表示，此次的勝利都是選手們和教練團多次辛勤訓練所累積的成果，希望學姊們的成功能激發學妹們在面臨低潮時堅持下去：「成功的背後都需要付出大量的汗水。」

國中盃女單冠軍合庫北市中山蘇筱婷。（羽協提供）

除了個人賽，本屆國中盃團體冠軍名單如下：

男團冠軍：土銀All in 光明A

女團冠軍：合庫北市中山（藍）

其餘各組完整成績，可至羽協官方網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法