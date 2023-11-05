日本大賽》阪神虎睽違38年奪日本一「肯德基爺爺」又被扔入道頓堀

阪神虎今晚奪得日本一，在慶祝活動中，一名Cosplay成「肯德基爺爺」的球迷被扔入道頓堀。（擷取自X平台 @stra1nge）

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒阪神虎隊今（5）日在總冠軍賽第7戰以7比1擊敗歐力士猛牛，睽違38年再奪「日本一」，成功打破「肯德基爺爺魔咒」，不過興奮的球迷賽後聚集在大阪道頓堀周遭慶祝時，又將「肯德基爺爺」扔下了道頓堀，但所幸這回「肯德基爺爺」事後還能自行上岸，廣大虎迷應該不必再擔心「肯德基爺爺魔咒」發威。

X平台（先前稱為推特）網友「@stra1nge」PO文表示，當地時間晚間10點7分，一名Cosplay成「肯德基爺爺」的球迷掉入了大阪市運河，而從「@stra1nge」提供的影片可以看到，「肯德基爺爺」其實是被眾人扔入道頓堀，雖然他落水後自行游回了岸上，但他的「滿頭白髮」也變回了黑髮。

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「肯德基爺爺魔咒」指的是阪神虎於1985年10月16日奪得中央聯盟冠軍後，當時慶祝的球迷太過興奮，竟將附近的肯德基餐廳外的肯德基爺爺雕像投進河中，而雕像一直到2009年才被尋獲。此事件發生後，阪神虎多年都無法再取得「日本一」的頭銜，因此成為一宗都市怪談。

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