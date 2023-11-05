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台灣大賽》布里悍強調 朝樂天休息室大喊是在激勵隊友

2023/11/05 21:46

布里悍。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今晚台灣大賽第二戰上演激情場面，8局上樂天桃猿進攻，一出局一、二壘有人，陳晨威擊出二壘滾地球，二壘手李凱威先傳游擊手張政禹抓到出局數，再傳一壘已來不及，此時林子偉繞過三壘直闖本壘搶分，一壘手拿莫．伊漾機警地快傳本壘觸殺林子偉，樂天攻勢瞬間瓦解。

8局上龍隊用雙殺守備力保不失當下，龍隊先發洋投布里悍激動朝樂天休息室大喊，引發林子偉不滿，隨後林子偉走向布里悍口中唸唸有詞，雙方一度板凳清空，所幸未釀成進一步衝突。

今天賽後布里悍受訪時表示，「他們太敏感了，我這樣做只是激勵自己的隊友。」他強調，不認為自己的行為有任何不妥，他只是很興奮抓到雙殺。

對於林子偉唸唸有詞，布里悍表示，剛開始沒注意到這件事，後來聽到有人對他喊叫才注意，可能林子偉衝本壘被抓到才有這樣的動作，「我沒聽到他（林子偉）說什麼，但我可以想像他說什麼，這是很熱血的台灣大賽，我也不覺得自己有被冒犯。」

當樂天教練和球員從休息室衝出來，布里悍也試圖「正面迎擊」，所幸被隊友拉住，他說，「我沒有不開心啊，你去看重播影片，當時我在微笑，有1萬名球迷為我們吶喊，這很酷耶。」

布里悍在台灣大賽初登板，先發8局用了93球，只被敲3安，另有6K、1次觸身球無失分無關勝敗，表現不俗，他表示，蔣少宏蹲捕方面做得很好，守備也很幫忙，投球策略執行得不錯，雖然有幾球失投，不過對方打者沒掌握好。

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