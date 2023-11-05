日職》日本最強投爭奪戰開打！ 歐力士同意山本由伸挑戰大聯盟

歐力士同意讓山本由伸挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本大賽今天由阪神虎以4勝3敗奪下，歐力士也同意「日本最強投」山本由伸在賽季正式告終後，能夠透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟。

歐力士在日本大賽結束後發布山本由伸將要透過入札制度挑戰大聯盟的聲明，GM福良淳一為他加油：「我們已經討論過了很長的一段時間。我們能完成三連霸也是因為由伸的關係。這是由伸的夢想，所以請尊重它。」

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報導指出，歐力士球團在2019年就得知山本由伸想要挑戰大聯盟的願望，雙方也進行多次交談，由於山本要到27歲才能夠拿到海外自由球員資格，後續雙方也確定只要達成大聯盟海外簽約25歲的資格就讓他去挑戰大聯盟。

儘管山本的離去會讓球團戰力受到重創，但因為歐力士能夠達成洋聯3連霸以及去年的日本一，山本由伸都貢獻良多，因此就像去年的吉田正尚一樣，歐力士決定讓山本由伸去挑戰大聯盟。

山本由伸在昨天的日本大賽，燃燒138球繳出9局14K失1分好投，率領歐力士以3勝3敗扳平戰局，自己也拿到日本大賽的首勝，揮別今年季後賽前兩戰都被打爆的陰霾，在挑戰大聯盟前留下一場精彩的表現。

山本由伸在日本職棒達成史上最多的澤村賞三連霸偉業，同時他也完成連續3年的4冠王霸業，諸多大聯盟的消息都直指，山本由伸有機會拿下超過2億美元的大約，超越田中將大紀錄。

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