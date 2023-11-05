WTT冠軍賽》林昀儒男單首度奪冠！逆轉中國老將馬龍締造最佳戰績

林昀儒擊敗馬龍奪冠。（資料照，取自WTT官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT法蘭克福冠軍賽男單決戰，我國「沉默刺客」林昀儒後來居上，局數4：1（7：11、11：7、13：11、12：10、12：10）逆轉中國傳奇老將馬龍，首闖決賽就順勢封王，締造個人WTT冠軍賽最佳戰績，並獨享1千積分與3萬美元獎金（約98萬台幣）。

目前世界男單排名12的林昀儒，德國行展現絕佳狀態，除了招牌的反手擰拉依舊犀利，進化的左手正拍也頻頻打穿對手防線，8強起力挫日本「怪物少年」張本智和、世界排名第二的中國名將王楚欽，讓22歲的「台灣一哥」生涯頭一回躋身WTT（世界桌球職業大聯盟）冠軍賽等級決戰，氣勢如日中天。週日面對35歲的兩屆奧運金牌馬龍，林昀儒雖然過往對戰3勝5負，照樣後來居上扳倒世界排行第三的老經驗勁敵，這是小林同學繼今年4月新鄉冠軍賽16強局數3：1獲勝後，回報9月南韓平昌亞錦賽直落3吞敗之仇。

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來勢洶洶的林昀儒，決賽4：2開局，但馬龍一波8：2正手猛攻超前，首局拱手讓人。年輕的「台灣一哥」重整旗鼓，4：2進攻加壓形成7：4，被馬龍連追2球後喊出暫停，林昀儒9：7連下2分扳回一城。馬龍第3局掌握發球得分，一度7：4領先，不過林昀儒後勁十足，一口氣倒趕5分超前，9：7雖連掉3分，他展現韌性化解局點，11：11時連得2分再下一局。第4局雙方一路纏鬥，心臟特強的小林從10：10再拿2分，順勢搶先局數聽牌。

關鍵第5局，林昀儒4：2壓制馬龍反撲，也逼得對手再度喊停。馬龍追至5：6，雙方拉鋸至10：10時，小林連下2分關門，順利贏得勝利。

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