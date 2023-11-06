海洛賽》周天成3局大戰逆轉香港李卓耀 勇奪本季首冠

周天成贏下本季首冠。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今凌晨在超級300系列德國海洛羽球公開賽決賽，以21：23、21：17、21：10逆轉香港好手李卓耀，奪下本季首冠，也是他個人在海洛賽的第4冠。

世界排名13、33歲的周天成今年僅在3月的瑞士公開賽闖進決賽，近期歐洲之旅包含北極、丹麥以及法國公開賽皆在16強止步，這週轉戰德國要力求突破。

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周天成過去曾在2012至2014年於海洛賽前身碧特博格公開賽，締造賽史唯一男單3連霸，這次回到福地，他也一路過關斬將殺進4強，昨天凌晨鏖戰3局力退18歲法國小將拉尼耶。

周天成今天和世界排名19的香港好手李卓耀爭冠，過去小天碰上他取得7勝4負優勢。

今天開賽李卓耀把節奏拉得相當快，和周天成你來我往，戰況膠著；技術暫停後，小天連拿3分握有領先優勢，18：16時卻被判了一次越網擊球失分，節奏被打亂；最後關頭小天率先出現局點，卻兩度被化解，李卓耀後來居上以23：21先馳得點。

周天成雖在第2局一度領先，但李卓耀進攻相當強勢，多次主動攻擊得分後超車，不過小天很快反擊，該局後段越打越順，以21：17扳回一城。決勝局，小天率先取得11：8領先，而李卓耀網前失誤偏多也越打越急，主動進攻頻頻打出界或是打到網上，最終小天以21：10收下勝利。

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