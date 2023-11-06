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周天成3局拍下李卓耀 德國海洛羽球賽男單封王

2023/11/06 01:06

〔中央社〕台灣羽球一哥周天成今天在超級300系列德國海洛羽球公開賽男單決賽，與香港選手李卓耀激戰3局、63分鐘，最終以21比23、21比17、21比10逆轉勝，收下本季首冠，也是賽史第4冠，寫下紀錄。

今天這座男單冠軍，也是周天成繼去年7月台北公開賽封王後，睽違15個月再度捧冠。

世界排名第13的周天成，過去曾在2012至2014年碧特博格公開賽（海洛公開賽前身）締造3連霸紀錄，去年再度勇闖決賽，但不敵印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），以亞軍作收。

周天成今年10月在杭州亞運8強止步後，展開歐洲系列賽，但北極、丹麥、法國連3站賽事都在16強遭到淘汰，這次征戰德國舉行的海洛公開賽，再度挺進決賽，手握賽史3座冠軍的他，賽前與印尼選手哈吉恩（Hargiono）並列男單最多冠，只差一步，就能締造歷史新頁。

周天成男單冠軍賽與香港選手李卓耀碰頭，雙方生涯11度交手，周天成雖以7勝4敗占上風，但近4次過招都是3局大戰，且至少歷經65分鐘才分出勝負。

周天成首局一度陷入9比10落後，靠著連續攻擊對手底線、連得5分超車，隨後面對對手步步逼近，周天成疑似因越網擊球被判犯規，被追成1分差，隨後關鍵時刻浪費2個局點機會，且發球和判斷均出現失誤，以21比23讓出首局。

次局前段戰況膠著，李卓耀憑藉著網前絕佳手感，數度讓周天成措手不及。而周天成在8比10落後情況下，趁著對手誤判以及翻網幸運球，連得3分反超。

儘管對手次局後段一度逆轉，但周天成靠著對方失誤增加，再度要回領先，並以21比17延長戰線。

周天成決勝局打得更加順手，反觀對手多次掛網失誤，讓周天成取得9比4領先，而周天成持續穩定發揮，以一波11比2攻勢收尾，終場就以21比10拿下冠軍。

在男單賽事告一段落後，台灣男雙組合王齊麟與李洋稍後也將登場，與中國組合劉雨辰與歐烜屹爭冠。（編輯：何宏儒）1121106

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