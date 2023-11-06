海洛賽》李洋／王齊麟難破中國高塔 歐洲行最終站收下亞軍

李洋、王齊麟。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕從9月就馬不停蹄參賽的李洋／王齊麟，今天凌晨在德國海洛羽球公開賽，以22：24、13：21不敵世界排名第8的中國組合劉雨辰／歐烜屹，收下男雙亞軍。

世界排名12的李洋／王齊麟為了拚年終總決賽、巴黎奧運參賽積分，從8月世錦賽起就無役不與，期間在杭州亞運摘下銅牌，但10月歐洲行表現平平，前一站法國公開賽更是首輪淘汰。

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李洋／王齊麟在海洛賽一路過關斬將，決賽遭遇勁敵劉雨辰／歐烜屹，雙方過去僅2022年澳洲公開賽8強交鋒，由中國組合獲勝，但該役兩局都打到deuce才分出勝負。

這回兩組人馬狹路相逢，第1局就打得激烈，李洋／王齊麟一度取得17：14領先，並兩度取得局末點可惜都未能拿下，中國對手則把握機會先下一城。李洋／王齊麟第2局3：3後遇上亂流，接連回球出界陷入苦戰，暫停回來後也無法突破對手，最終吞下對戰2連敗。

李洋／王齊麟在海洛賽收下亞軍，將離開待了快1個月的歐洲並飛回亞洲，預計會參加7日開打的南韓大師賽，兩人名列第2種子，首輪將遭遇馬來西亞的文鑫源／黃天啟，雙方曾在去年台北公開賽4強對決，麟洋配直落2告捷。

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