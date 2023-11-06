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WTT冠軍賽》林昀儒屠龍連斬三大高手 中媒熱議已成頭號勁敵

2023/11/06 07:13

林昀儒。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT法蘭克福冠軍賽落幕，林昀儒無愧為「沉默刺客」，擊敗馬龍在內的中日三大高手，男單冠軍含金量十足，不但締造個人WTT冠軍賽最佳戰績，更震撼中國媒體，直言他已成為傳統霸權的頭號勁敵。

年僅22歲的林昀儒，此次德國行過關斬將，招牌反手擰拉搭配進化的左手正拍，穩定冷靜且強勢快速的打法橫掃群雄，尤其8強力挫日本「怪物少年」張本智和，4強扳倒世界排名第二的中國勁敵王楚欽，已獲各界高度關注。

決賽面對35歲的兩屆奧運金牌的馬龍，膽識十足的林昀儒又克服先丟1局劣勢，勢如破竹倒趕4局壓制排行第三的老經驗勁敵，包括《網易體育》、《搜狐體育》等中媒都發文直言，這次勝利對林昀儒來說，無疑是個突破，也是職業生涯重大里程碑，但對中國男單明年巴黎奧運形成警訊，因為競爭對手的差距不斷縮小，從現在開始要做最壞打算：「國乒男隊全軍覆沒，被林昀儒連挑兩員大將」、「能夠在半決賽擊敗王楚欽，決賽擊敗馬龍奪冠，他還是男單的最大對手」、「他第四次擊敗馬龍，也越來越自信，以後對陣中國選手，將更加的有威脅。」

甚至第5局馬龍2 ：4落後時喊出暫停，教練王皓場邊指導時說出：「等他犯錯誤」的指令，賽後都引發許多中國球迷吐槽，認為當時林昀儒越打越好，都已經殺紅了眼，王皓卻完全沒輒，「還不如沒有場外指導，讓馬龍自己在場邊冷靜一下。」

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