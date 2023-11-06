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網球》喬科維奇超狂紀錄 再添「大賽冠軍」穩居三巨頭之首

2023/11/06 07:09

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023年巴黎大師男網賽，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）直落2擊退保加利亞32歲單反老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），不但在此創紀錄第7度封王，再添一座「大賽冠軍（Big Titles）」的喬帥，排行榜中持續穩居「三巨頭」之首， 更是網壇史上第一人。

本季橫掃三座大滿貫金盃的喬科維奇，已經追平澳洲耆宿考特（Margaret Court）包括公開年代之前大滿貫女單24冠的網壇終極紀錄，如今寶刀未老的現任球王，又在ATP千分等級巴黎大師賽掄元，也是史上首位豪奪大師賽40冠的現役傳奇。

據《ATP官網》分析，從1990年開始統計的「大賽冠軍」榜中，喬帥累計70冠持續領先群雄，並且海放「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士退役名將費德爾（Roger Federer），兩老分別以59冠、54冠居第2、3席。至於昔日美國雙雄山普拉斯（Pete Sampras）、阿格西（Andre Agassi），則以30冠、27冠排4、5名；第6名的英國老將穆雷（Andy Murray）有20冠。

所謂「大賽冠軍」，是指四大滿貫賽、年終總決賽、千分等級大師賽，加上奧運單打金牌的統計組合。喬科維奇本賽季已在5站這類大賽奪冠，包括澳洲公開賽、法國公開賽、辛辛那提大師賽、美國公開賽，以及現今的巴黎大師賽。至於11月12日開打的ATP杜林年終賽，喬帥正是奪冠熱門，還有望持續堆高「大賽冠軍」障礙。

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