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網球》史上最多大師賽40冠 喬科維奇第7度巴黎室內硬地封王

2023/11/06 07:07

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023年巴黎大師男網決戰毫無懸念，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）牢牢宰制局面，6：4、6：3解決保加利亞32歲老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），不但在此笑捧第7冠，職業生涯40座大師賽金盃也再創歷史紀錄。

這項法國首都進行的ATP千分等級室內硬地大賽，36歲的喬科維奇後勁十足，頂住胃部不適連續3場拚滿3盤脫困後，壓軸戰他重現招牌全能身手，發出6記愛司、3度破發，底線穩健攻守不給單手反拍的迪米特洛夫任何機會，總計僅花98分鐘，直落2成為史上首位贏得大師賽40冠的現役傳奇。

「令人難以置信。這週對我充滿挑戰的情況下能夠贏得比賽，前3場其實都差點輸了，但在關鍵時候設法找回狀態。回想所經歷的事情，我對此感到非常自豪。」賽後喬帥不忘安慰淚流滿面的迪米特洛夫，他把雙雄對戰改寫為更懸殊的12勝1負，自2013年起已10連勝，迄今未嘗敗績。

寶刀未老的喬科維奇，把溫布頓錦標賽之後的連勝紀錄，一舉擴大至18場，並帶著領先20歲西班牙競爭者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）多達1490分的優勢，11月12日起角逐ATP杜林年終總決賽，而且有機會第8度榮膺年終No.1 。

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