晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》三巨頭又缺2！「死神」杜蘭特轟本季新高41分 太陽終結3連敗

2023/11/06 08:29

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽昨天不敵七六人，今天背靠背踢館活塞，杜蘭特（Kevin Durant）獨挑大樑轟下本季新高41分，幫助球隊以120：106輕取活塞，終結3連敗。

太陽「三巨頭」中，布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）持續因傷缺陣，獨撐大局的杜蘭特扛起球隊，出賽34分35秒，全場27投14中、命中率51.9%，加上12次罰球全部命中，狂砍41分、4籃板、5助攻，繳出鬼神表現。

太陽上半場打完握有9分領先，易籃後在杜蘭特火燙的表現帶領下，太陽持續站穩領先腳步，未讓對手有越雷池一步的機會，最終太陽穩穩收勝。

除了杜蘭特外，E.戈登（Eric Gordon）21分、8助攻，艾倫（Grayson Allen）14分、4籃板，奧柯吉（Josh Okogie）10分、7籃板。

活塞方面，6人得分上雙，坎寧安（Cade Cunningham）26分、6助攻，新秀薩塞爾（Marcus Sasser）22分、4助攻，奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）14分、9籃板、4阻攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。