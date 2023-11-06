NBA》三巨頭又缺2！「死神」杜蘭特轟本季新高41分 太陽終結3連敗

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽昨天不敵七六人，今天背靠背踢館活塞，杜蘭特（Kevin Durant）獨挑大樑轟下本季新高41分，幫助球隊以120：106輕取活塞，終結3連敗。

太陽「三巨頭」中，布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）持續因傷缺陣，獨撐大局的杜蘭特扛起球隊，出賽34分35秒，全場27投14中、命中率51.9%，加上12次罰球全部命中，狂砍41分、4籃板、5助攻，繳出鬼神表現。

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太陽上半場打完握有9分領先，易籃後在杜蘭特火燙的表現帶領下，太陽持續站穩領先腳步，未讓對手有越雷池一步的機會，最終太陽穩穩收勝。

除了杜蘭特外，E.戈登（Eric Gordon）21分、8助攻，艾倫（Grayson Allen）14分、4籃板，奧柯吉（Josh Okogie）10分、7籃板。

活塞方面，6人得分上雙，坎寧安（Cade Cunningham）26分、6助攻，新秀薩塞爾（Marcus Sasser）22分、4助攻，奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）14分、9籃板、4阻攻。

Kevin Durant Full Highlights today vs Pistons pic.twitter.com/pJBKXYPPHu —

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