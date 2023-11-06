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NBA》波爾成化學效應差勁的元兇？勇士主帥打抱不平、點出改善關鍵

2023/11/06 10:41

波爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今敗給騎士，不過開季戰績仍是優異的5勝2敗，本季最受矚目的話題之一就是化學效應，防守悍將格林（Draymond Green）日前受訪時還直批上季的化學效應相當糟糕，卻有不少人將矛頭指向波爾（Jordan Poole），對此主帥柯爾（Steve Kerr）也做出回應。

勇士休季將波爾送往巫師，換來38歲明星後衛保羅（Chris Paul），而勇士上季發生最大意外插曲，就是格林與波爾的「揮拳事件」，這也讓外界不禁聯想波爾是否就是影響化學效應的關鍵，但總教練柯爾卻抱持不同看法。

「我認為外界只一味的指責波爾很不公平，」柯爾近日在節目上表示，「這是不對的，上季基於許多原因釀成一團糟，波爾在這裡的時候表現很出色，他幫助我們贏得一座總冠軍，我討厭他受到任何批評。」

不過勇士本季的化學效應似乎確實有所改善，儘管今天在騎士主場吞敗，但本季在客場的戰績仍是絕佳的4勝1敗；反觀去年，勇士在客場僅拿下11勝，甚至直到1月13日才奪下客場第4勝。對此柯爾認為，勇士陣中多了不少沙場老將，是相當重要的關鍵。

「這就是管理層做得好的地方，補進保羅、薩里奇（Dario Saric）、喬瑟夫（ Cory Joseph），甚至是羅賓森（Jerome Robinson）。這些經驗豐富的球員在帶領年輕人的方面起了很大的作用，這很重要。」柯爾表示。

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