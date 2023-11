NBA》比肩「石佛」鄧肯！ 天才狀元溫班亞瑪20分5火鍋寫狂紀錄

溫班亞瑪。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今在延長賽以116:123不敵暴龍,但天才狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)繳出20分、5阻攻,再度寫下歷史。

馬刺上半場火力全開,取得54:35遙遙領先,不過下半場風雲變色,暴龍上演絕地大反攻,將戰局逼進延長賽。來到延長賽,北國大軍攻勢不斷,西亞卡姆(Pascal Siakam)、施洛德(Dennis Schroder)、阿努諾比(O.G. Anunoby)等人輪番挺身而出,暴龍在延長賽豪取13分,最終扳倒黑衫軍。

馬刺天才狀元溫班亞瑪全場16投7中、包括投進2記外線,得到20分、9籃板、4助攻、5阻攻,成為自「石佛」鄧肯(Tim Duncan)後,首位單場繳出至少「20分、5阻攻」的馬刺新秀。

馬刺其他球員部分,強森(Keldon Johnson)26分、6籃板,柯林斯(Zach Collins)21分、11籃板,布拉漢姆(Malaki Branham)挹注16分。

暴龍方面,巴恩斯(Scottie Barnes)30分、11籃板、6助攻,施洛德24分、6助攻,阿努諾比24分、7籃板。

My boi Dejounte Murray is the youngest player in the NBA history to make an all-defensive team at age 21



Victor Wembanyama might rewrite that record this season pic.twitter.com/AwetxYdMCr