MLB》金手套獎名單出爐！金河成奪國聯工具人成亞洲第2人

金河成奪下國聯工具人金手套獎。（取自教士官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今公布2023年金手套獎最終獲獎名單，其中入圍兩項的教士南韓內野手金河成，抱走國聯工具人金手套獎；洋基大物新秀沃爾普（Anthony Volpe）則拿下美聯游擊金手套。

金河成與道奇貝茲（Mookie Betts）和紅雀艾德曼（Tommy Edman）一同入圍國聯工具人，還與小熊霍納（Nico Hoerner）和費城人史多特（Bryson Stott）入選國聯游擊金手套，最終金河成抱回國聯工具人金手套，成為鈴木一朗後第2位拿下大聯盟金手套獎的亞洲球員。

請繼續往下閱讀...

洋基大物沃爾普新秀年就擔任球隊主戰游擊手，儘管打擊表現有起有落，但在游擊區的守備功力已經備受肯定。根據《Elias Sports Bureau》數據統計，沃爾普本季的DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）高達15，成為繼太空人潘尼亞（Jeremy Peña）後第2位贏得金手套的新秀游擊手，同時也是史上最年輕；此外，他也是繼傳奇球星基特（Derek Jeter）後，隊史第2位贏得金手套的游擊手。

另外，甫奪世界大賽冠軍的遊騎兵，一共有3位球員獲得金手套獎，分別是一壘手洛爾（Nathaniel Lowe）、右外野手賈西亞（Adolis García），以及捕手海姆（Jonah Heim）；在世界大賽落敗的響尾蛇，也有2名球員獲獎，分別為一壘手沃克（Christian Walker）與捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）。

美聯金手套名單

一壘手：洛爾（Nathaniel Lowe，遊騎兵）

二壘手：吉梅涅茲（Andres Gimenez，守護者）

三壘手：查普曼（Matt Chapman，藍鳥）

游擊手：沃爾普（Anthony Volpe，洋基）

左外野手：關（Steven Kwan，守護者）

中外野手：基爾梅爾（Kevin Kiermaier，藍鳥）

右外野手：賈西亞（Adolis García，遊騎兵）

捕手：海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

投手：貝里歐斯（José Berríos，藍鳥）

工具人：杜邦（Mauricio Dubón，太空人）

國聯金手套名單

一壘手：沃克（Christian Walker，響尾蛇）

二壘手：霍納（Nico Hoerner，小熊）

三壘手：海伊斯（Ke'Bryan Hayes，海盜）

游擊手：史萬森（Dansby Swanson，小熊）

左外野手：哈普（Ian Happ，小熊）

中外野手：多伊爾（Brenton Doyle，洛磯）

右外野手：小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）

捕手：莫雷諾（Gabriel Moreno，響尾蛇）

投手：惠勒（Zack Wheeler，費城人）

工具人：金河成（教士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法