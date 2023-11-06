海洛賽》「懷著自我懷疑的心情...」麟洋配奪亞軍甩開低潮 王齊麟吐心聲

李洋／王齊麟拿下亞軍。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列德國海洛羽球公開賽落幕，台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟拿下亞軍，雖然與冠軍擦身而過，但王齊麟在社群有感而發寫下：「還是得給自己一個掌聲。」

麟洋配在杭州亞運鍍銅後，轉戰歐洲賽場表現平平，先前還在法國公開賽一輪遊，不過麟洋配在海洛賽找回狀態，一路殺進決賽最終不敵中國組合劉雨辰／歐烜屹，收下男雙亞軍。

請繼續往下閱讀...

王齊麟在IG發文先自嘲：「歐洲巡迴告一段落～從亞運四強、芬蘭八強、丹麥16強再到法國的一輪遊，有種穩定下樓梯的感覺。」

王齊麟表示：「在芬蘭搞砸了比賽卻有種隱約抓到如何比賽的方法，躍躍欲試的來到丹麥和法國並馬上把自己打回原形，懷著忐忑、自我懷疑的心情來到德國，一步步想把狀況調回來，也確實有慢慢好轉的感覺...吧，最後美中不足的以銀牌收場，但能再次站上頒獎台並健康的完賽，還是得給自己一個掌聲，棒棒。」

王齊麟直呼：「競技運動的迷人處在於能持續找到讓自己進步的地方，並永遠有數不清的挑戰，感謝自己幾個禮拜的努力，也謝謝一起堅持過來的搭檔，緊接著戰場轉回亞洲，希望能保持良好的競爭狀態，健康完賽，最後要感謝大家的支持、鼓勵，並再次恭喜自己，加油！」

在 Instagram 查看這則貼文 王齊麟（@chilinwang）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法