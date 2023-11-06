NBA》「大鬍子」快艇首秀戰尼克！主帥曝「四巨頭」使用說明書

哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）日前正式轉戰快艇，也將於台灣時間明早8點30分作客尼克的比賽中迎來本季初亮相，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）也制定出一套適合哈登與昔日戰友魏斯布魯克（Russell Westbrook）的打法。

哈登將在明天正式與雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）與魏斯布魯克合體，主帥泰倫魯表示，教練團將與醫療團隊在今天的團隊練習結束後審視哈登的狀況，來決定他的上場時間。

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對於哈登在四巨頭裡的定位，泰倫魯透露，他計畫讓魏斯布魯克控球，哈登執行更多的無球跑動，「他可以跟另外兩名前鋒參與快攻，或是從掩護繞出來接球，好讓魏斯布魯克去控球，撕裂對手防線。」

哈登也表示，四巨頭都擅於控球，因此每人勢必都要做出犧牲，「對我來說幸運的是，這幾年我不得不打更多無球，這是循序漸進的過程，我們正在打造一支季後賽勁旅。」、「我們在攻防兩端都能有所貢獻，使彼此更加出色。除了贏球以外，我不擔心數據或其他事情，我只專注在心態，以及我能控制的事物。」

哈登上季在七六人場均上場36.8分鐘，繳出全聯盟最佳的場均10.7助攻，另貢獻21分6.1籃板，投籃命中率44.1%，三分命中率38.5%。哈登來到有著「三星」的快艇，預計能減少他在球場上的負擔。

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