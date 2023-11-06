NBA》遭騎士教訓的背後有原因 美媒點出勇士現階段最致命缺陷

勇士今不敵騎士。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以104：115不敵騎士，即便一哥柯瑞（Stephen Curry）砍進7顆三分球豪取28分也徒勞無功，對此美媒《NBC Sports》撰文點出勇士落敗主因，以及金州大軍現階段的最大缺陷。

勇士此役兩分球53投18中，命中率34%，比這更慘的是禁區，全場32投12中，命中率僅37.5％。《NBC Sports》直言，面對到擁有208公分臂展的米契爾（Donovan Mitchell）與228公分臂展的J.艾倫（Jarrett Allen），勇士可說是吃足苦頭，這也凸顯他們陣容最大缺點，就是缺乏身高與臂展。

請繼續往下閱讀...

此外，勇士此役一共罰丟10球，快攻的效率也相當低落，只拿下6分；第二節僅拿下15分創下本季新低，命中率慘到僅18.5%也都是落敗原因，而身材劣勢更是造就這些結果的關鍵。主帥柯爾（Steve Kerr）直言，球隊上半場打得毫無侵略性，「他們只有1次阻攻（全場2次），但我們在禁區綁手綁腳。」

勇士上一戰險勝雷霆，柯爾曾點名威金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）與小裴頓（Gary Payton II），必須為攻防兩端注入速度與活力。不過陣中缺乏身高與臂展仍是一大硬傷，《NBC Sports》表示，勇士遭遇這場失利後勢必要有所調整，否則諸如此役的比賽只會日漸增多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法