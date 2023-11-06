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屏東縣運聖火於三山王廟引燃開跑 傳遞全縣33鄉鎮

2023/11/06 12:38

112年縣運聖火在九如鄉三山國王廟引燃（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣運暨公教聯合運動會將在10日到12日舉行，縣運聖火今天（6）日上午8時20分，由屏東縣政府教育處長楊英雪、九如鄉長藍聰信及九如鄉三山國王廟主委許仁壽等人的見證下，在歷史悠久的九如鄉三山國王廟引燃聖火，並以3天的時間傳遞到全縣33鄉鎮市。

今天聖火在三山國王廟前廣場點燃後，信義國小學生以充滿熱情與青春氣息的無蹈開場，正式啟動縣運賽事，聖火傳遞於上午8時50分正式開跑，將在全縣33個鄉鎮巿以路跑與車運接力傳遞，預計於11月9日下午4時抵達屏東縣立田徑場完成安座，並於10日上午8時30分縣運開幕典禮中，正式引燃大會聖火，揭開112年縣運各項運動競賽序幕，展現「全屏躍動、GO FOR GOAL」的精神。

教育處表示，「三山國王廟」位於九如鄉九明社區內，建廟現址至今約有200多年歷史，是全台歷史最悠久的、保存最完整的廟宇之一，今年特別選定三山國王廟為本屆縣運聖火典禮起跑地點，希望讓賽會更圓滿成功，相關的賽事期程、地點，可上網至「屏東縣體育網」觀看。

縣運聖火在九如鄉三山國王廟引燃後，信義國小學生表演開場舞（屏東縣政府提供）

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