日本大賽》從阪神虎創立就是球迷！ 日本102歲阿嬤︰沒看到奪冠我不能死

現年102歲的日本阿嬤村重富美，從阪神虎剛創立就成為球迷，至今已支持這支隊伍長達87年。（圖擷取自日本「讀賣新聞」官網）
〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒阪神虎隊昨（5）日以7︰1擊敗對手歐力士隊，睽違38年再度奪下「日本一」，讓大阪心等地湧入大批球迷，大肆狂歡慶祝。在這群阪神虎球迷中，又以一名102歲的阿嬤格外引起眾人關注，因為她不僅從阪神虎剛成立就成為「虎迷」的資深狂粉，日前受訪時甚至語出驚人，「沒有看到阪神虎奪冠前，我不能死！」
綜合《讀賣新聞》等日媒體報導，目前住在大阪市西區的百歲人瑞村重富美（村重フミ），已經當了87年「資深虎迷」。她在1921年出生在山口縣，並在1936年日職成立時期，因為第一代「老虎先生」藤村富美男選手的活躍表現，開始喜歡上阪神虎隊（當時叫做大阪虎），甚至也逐漸喜歡上棒球這項運動。
請繼續往下閱讀...
村重富美透露，自己最初雖然對棒球興趣不高，但因為喜歡上藤村選手，所以會用廣播聆聽賽事，也拼命記住球賽規則。不過她首次親眼看到阪神虎的比賽，是二次世界大戰後，當時她前往廣島觀看賽事，並親眼看到藤村選手在球場奮戰的身影，「我已經不太記得當時那場比賽的輸贏，但很高興自己能親眼看到他們打球。」
報導指出，村重富美在結婚後就搬去神戶居住，但仍時常前往甲子園球場觀賽。繼藤村富美男選手後，她又喜歡上田淵幸一、岡田彰布（現役監督）等選手，更在1985年阪神虎奪冠時，有在比賽現場親眼觀戰，更買了一個象徵阪神虎的吉祥物「Tolucky」娃娃作為紀念，還表示這個娃娃在自己去世之前，絕對不會讓給孫子。
從2010年開始，村重富美開始住在大阪市的老人安養機構，不過她仍會每天收看體育新聞、關心阪神虎的比賽狀況，甚至還在房內擺滿阪神虎的周邊。日本大賽冠亞戰開始前，她曾在受訪時霸氣表示，「沒看到阪神虎再次拿下日本第一之前，我絕對不能死！」，接著在5日晚間，她與許多虎迷終於再次看到阪神虎奪冠的歷史瞬間。
阪神がリーグ優勝した時の村重フミさんも置いときます。— ???????????????????????? （@OUTofDEEP） November 5, 2023
改めて阪神日本一おめでとう????pic.twitter.com/znZIDOu84D
村重フミさん取材で— ???????????????????????? （@OUTofDEEP） November 5, 2023
「日本一にならないと意味が無い。日本一になるまで死ねない」って相変わらず手厳しいけど本当に阪神日本一になったのスゴすぎる。
まだまだ長生きして欲しい pic.twitter.com/uyWZnySLKw