日本大賽》從阪神虎創立就是球迷！ 日本102歲阿嬤︰沒看到奪冠我不能死

現年102歲的日本阿嬤村重富美，從阪神虎剛創立就成為球迷，至今已支持這支隊伍長達87年。（圖擷取自日本「讀賣新聞」官網）

〔即時新聞／綜合報導〕日本職棒阪神虎隊昨（5）日以7︰1擊敗對手歐力士隊，睽違38年再度奪下「日本一」，讓大阪心等地湧入大批球迷，大肆狂歡慶祝。在這群阪神虎球迷中，又以一名102歲的阿嬤格外引起眾人關注，因為她不僅從阪神虎剛成立就成為「虎迷」的資深狂粉，日前受訪時甚至語出驚人，「沒有看到阪神虎奪冠前，我不能死！」

綜合《讀賣新聞》等日媒體報導，目前住在大阪市西區的百歲人瑞村重富美（村重フミ），已經當了87年「資深虎迷」。她在1921年出生在山口縣，並在1936年日職成立時期，因為第一代「老虎先生」藤村富美男選手的活躍表現，開始喜歡上阪神虎隊（當時叫做大阪虎），甚至也逐漸喜歡上棒球這項運動。

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村重富美透露，自己最初雖然對棒球興趣不高，但因為喜歡上藤村選手，所以會用廣播聆聽賽事，也拼命記住球賽規則。不過她首次親眼看到阪神虎的比賽，是二次世界大戰後，當時她前往廣島觀看賽事，並親眼看到藤村選手在球場奮戰的身影，「我已經不太記得當時那場比賽的輸贏，但很高興自己能親眼看到他們打球。」

報導指出，村重富美在結婚後就搬去神戶居住，但仍時常前往甲子園球場觀賽。繼藤村富美男選手後，她又喜歡上田淵幸一、岡田彰布（現役監督）等選手，更在1985年阪神虎奪冠時，有在比賽現場親眼觀戰，更買了一個象徵阪神虎的吉祥物「Tolucky」娃娃作為紀念，還表示這個娃娃在自己去世之前，絕對不會讓給孫子。

從2010年開始，村重富美開始住在大阪市的老人安養機構，不過她仍會每天收看體育新聞、關心阪神虎的比賽狀況，甚至還在房內擺滿阪神虎的周邊。日本大賽冠亞戰開始前，她曾在受訪時霸氣表示，「沒看到阪神虎再次拿下日本第一之前，我絕對不能死！」，接著在5日晚間，她與許多虎迷終於再次看到阪神虎奪冠的歷史瞬間。

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