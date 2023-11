NBA》嘴綠爭籃板遭騎士中鋒「踢蛋」 美網友笑：貨真價實的報應！（影音）

格林遭到「踢蛋」痛苦哀號。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以104:115不敵騎士,防守大將格林(Draymond Green)還體會到「蛋蛋的哀傷」,在一次爭搶籃板的過程中,被騎士中鋒J.艾倫(Jarrett Allen)不慎踢到鼠蹊部。不過許多美國網友可不同情格林的遭遇,反而逮到機會狠酸。

事件發生在第一節開賽不到3分鐘內,騎士明星後衛米歇爾(Donovan Mitchell)拋投未果,雙方人馬上前爭搶籃板,最終由勇士中鋒魯尼(Kevon Looney)搶下防守籃板,未料格林在爭搶過程中遭到騎士中鋒J.艾倫踢中重要部位,格林「中蛋」後立即倒地哀嚎。

Draymond was kicked in the place you don't want to be kicked pic.twitter.com/bmVzJxXbAT