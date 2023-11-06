NBA》嘴綠爭籃板遭騎士中鋒「踢蛋」 美網友笑：貨真價實的報應！（影音）

格林遭到「踢蛋」痛苦哀號。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以104：115不敵騎士，防守大將格林（Draymond Green）還體會到「蛋蛋的哀傷」，在一次爭搶籃板的過程中，被騎士中鋒J.艾倫（Jarrett Allen）不慎踢到鼠蹊部。不過許多美國網友可不同情格林的遭遇，反而逮到機會狠酸。

事件發生在第一節開賽不到3分鐘內，騎士明星後衛米歇爾（Donovan Mitchell）拋投未果，雙方人馬上前爭搶籃板，最終由勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）搶下防守籃板，未料格林在爭搶過程中遭到騎士中鋒J.艾倫踢中重要部位，格林「中蛋」後立即倒地哀嚎。

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Draymond was kicked in the place you don't want to be kicked pic.twitter.com/bmVzJxXbAT — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） November 5, 2023

不過格林的遭遇並未讓美國網友同情，反而紛紛在社群媒體上嘲諷，「他自找的」、「貨真價實的報應」、「發生這件事，沒有比他更好的人選了」

以防守聞名的格林，過去就時常因為一些小動作吞技術犯規，季後賽更屢次因疑似刻意攻擊對手鼠蹊部而遭到禁賽。2016年西部決賽面對雷霆，格林對「水行俠」亞當斯（Steven Adams）接連「踹蛋」，但都僅收到罰款；對決騎士的總冠軍戰中還重擊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的胯下，也讓他付出關鍵G5禁賽的代價，最終騎士擊敗勇士奪冠。

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