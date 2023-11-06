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自由車》斜槓網紅參加96聯賽奪第二 邊騎邊記錄收穫滿滿

2023/11/06 13:54

擁有超過2.5萬人訂閱的單車網紅YouTuber李世烽，拿下M30組的第二名。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕96自由車聯賽已邁入第三屆，不少網路名人也參賽，其中擁有超過2.5萬人訂閱的單車網紅YouTuber李世烽，拿下M30組的第二名，而他也全程記錄自己的參賽過程，與車友們一同分享。

首屆96自由車聯賽在2019年舉辦，替國內車壇注入活水，不僅聯賽報名人數創下新高，也重新帶動騎車風氣，近年國內大、小自由車賽也相繼誕生，連單車網紅、YouTuber人數也直線上升。

擁有超過2.5萬人訂閱的單車網紅YouTuber李世烽，正職為保險業，因緣際會參加單車賽事，因愛上比賽帶來的成就感，也深覺自己可以有更好表現，而不斷精進自我，每天在上班前就會開始訓練，且因規律生活瘦了7、8公斤。

李世烽也全程記錄每一站的比賽過程，並透過剪輯與粉絲分享，廣受好評，很開心獲得正面回饋，他透露有不少民眾或是已放棄騎車的人，因為看了他的影片而重拾熱情或開始騎自行車。

李世烽這次更拿下96聯賽M30組的第二名，他說，「聯賽的成立也讓每一部影片有主軸，同時還能製造話題，而我也更有動力投入訓練，盼能讓成績更進步。」

另外，新生代網紅曾晴本次帶上特製版兔耳朵安全帽參加挑戰組96 Heros。她笑說，慢慢經營自己的FB和IG，有越來越多粉絲關注，有時練車還會被網友認出來；其實現在經營個人社群、自媒體越來越盛行，未來也會努力精進騎車技術，同時用GoPro紀錄生活，與網友分享。

曾晴戴上兔女郎耳朵參賽。（96聯賽提供）

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