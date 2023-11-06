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網球》狠！喬帥生涯對戰至少10連勝 有16位男單好手慘遭毒手

2023/11/06 14:19

喬科維奇擊敗迪米特洛夫。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天在巴黎大師賽男單決賽以6：4、6：3收拾保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），收下冠軍，也拿下對戰10連勝，也讓喬帥目前生涯對戰至少10連勝的選手新增至第16位。

喬科維奇對法國孟菲爾斯（Gael Monfils）拿下19連勝，是對戰連勝最長紀錄，再來是對日本錦織圭的17連勝，出戰瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、法國查迪（Jeremy Chardy）、克羅埃西亞希里奇（Marin Cilic）有14連勝，出戰塞國同胞特洛伊基（Viktor Troicki）也拿到13連勝。

此外，喬帥對上捷克史戴潘尼克（Radek Stepanek）、柏蒂奇（Tomáš Berdych）、義大利塞皮（Andreas Seppi）、加拿大拉奧尼奇（Milos Raonic）拉出12連勝，出戰法國加斯奎特（Richard Gasquet）、西蒙（Gilles Simon）、柏蒂奇則有11連勝。

原本10連勝的有希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、西班牙費雷爾（David Ferrer）、南非安德森（Kevin Anderson），喬帥在巴黎大獅賽奪冠後，手下敗將狄米特洛夫也成為他生涯對戰至少10連勝的第16位對手。

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