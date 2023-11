NFL》兩樣情！黑豹狀元郎繳慘烈一役 德州人榜眼創紀錄率隊逆轉勝

楊恩。(法新社)

〔記者田兆崴/綜合報導〕卡羅萊納黑豹今年向芝加哥熊交易來狀元籤,在選秀會上選進阿拉巴馬大學大物四分衛楊恩(Bryce Young)。然而來到NFL以後,楊恩似乎顯得水土不服,這點也完全反應在黑豹的戰績以及他的個人成績上,今天楊恩又繳出難堪一役,黑豹以13:27敗給印第安納波利斯小馬,苦吞本季第7敗。

黑豹以今年第9順位、第61順位選秀籤,一枚2024年首輪籤、一枚2025年二輪籤以及外接手摩爾(DJ Moore),向熊隊換來狀元籤拿下楊恩,作為球隊重建的未來基石。然而本季楊恩的表現顯然未達期待,球隊在今天前也僅拿下1勝6敗。

此役對上聯盟防守最差勁球隊之一的小馬,黑豹的進攻鋒線有如紙糊一般,面臨迫在眉睫的壓力下,楊恩繳出慘烈一役。他僅在第三節與外接手查克(DJ Chark)連線達陣,然而全場他慘遭小馬角衛小摩爾(Kenny Moore II)兩度抄截回攻達陣,39傳24中推進173碼,遭到3次抄截。

