NFL》兩樣情！黑豹狀元郎繳慘烈一役 德州人榜眼創紀錄率隊逆轉勝

楊恩。（法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕卡羅萊納黑豹今年向芝加哥熊交易來狀元籤，在選秀會上選進阿拉巴馬大學大物四分衛楊恩（Bryce Young）。然而來到NFL以後，楊恩似乎顯得水土不服，這點也完全反應在黑豹的戰績以及他的個人成績上，今天楊恩又繳出難堪一役，黑豹以13：27敗給印第安納波利斯小馬，苦吞本季第7敗。

黑豹以今年第9順位、第61順位選秀籤，一枚2024年首輪籤、一枚2025年二輪籤以及外接手摩爾（DJ Moore），向熊隊換來狀元籤拿下楊恩，作為球隊重建的未來基石。然而本季楊恩的表現顯然未達期待，球隊在今天前也僅拿下1勝6敗。

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此役對上聯盟防守最差勁球隊之一的小馬，黑豹的進攻鋒線有如紙糊一般，面臨迫在眉睫的壓力下，楊恩繳出慘烈一役。他僅在第三節與外接手查克（DJ Chark）連線達陣，然而全場他慘遭小馬角衛小摩爾（Kenny Moore II）兩度抄截回攻達陣，39傳24中推進173碼，遭到3次抄截。

黑豹總教練萊許（Frank Reich）賽後盛讚小馬的衝傳，坦言楊恩確實有待改進之處，但團隊也讓他多次陷入困境。楊恩自己也承擔敗仗責任，「這就是NFL，沒有人會同情對手，但我們有機會翻開新篇章，必須盡快達成，這是我們谷底反彈的好機會。」

然而黑豹的1勝7敗，卻與同樣正在重建的休士頓德州人形成強烈對比。德州人今年選秀會上以榜眼籤選進俄亥俄州大的大物四分衛斯特勞德（C.J. Stroud），儘管選前有著智能綜合測驗分數過低的疑慮，但斯特勞德開季後用表現打破所有質疑，還創下新人球季連續191次傳球未遭抄截的史詩紀錄，在今天之前帶領德州人打出3勝4敗。

斯特勞德。（法新社）

德州人今迎戰坦帕灣海盜，斯特勞德再次大顯神威，42傳30中繳出超狂470碼，締造史上新秀單場最佳傳球碼數紀錄，更傳出多達5次達陣，包括決勝節比賽僅剩6秒時的關鍵傳球達陣，率領德州人以39：37逆轉海盜，戰績進步至4勝4敗。

事實上，楊恩在今天之前的表現與開季相比已經有所改善，但今天這場敗仗仍是一次巨大挫折。黑豹的陣容還有很多改善空間，本季對他們來說自然也不會有太好看的戰績，更遑論季後賽。黑豹本季的唯一目標，就是持續幫助楊恩進步，以便進入休賽季時利用薪資空間圍繞他補強，但在這之前，楊恩的養成將直接決定黑豹的未來。

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