日本大賽》「希望明年還能回來」 阪神奪冠功臣返美前透露心境

阪神洋砲紐斯（Sheldon Neuse）連兩戰開轟。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕阪神虎隊昨7:1戰勝歐力士，日本大賽系列戰以4勝3敗奪勝，拿下睽違38年的「日本一」。阪神洋砲紐斯（Sheldon Neuse）連兩戰開轟，關鍵第7戰的3分砲更是重要一擊。

昨晚隨隊歡慶後，紐斯今搭機返美。昨天的慶祝酒會上，監督岡田彰布被問及比賽最後的勝利球在哪裡時，一度表示不知情，鎮守左外野並接到最後一球的紐斯開玩笑說，返回美國前會把球還給監督。紐斯笑說，明年希望能繼續留隊。

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雖然開玩笑說想把球帶回美國留念，但紐斯透露，昨晚慶祝會上，球並不帶在身上，他之後透過球團人員轉交。

至於明年動向，紐斯說：「不只是翻譯，而是球團內部所有人員從一開始就都很歡迎我。我和我的家人愛上了這個國家，希望明年還能再回來。」

紐斯透露，奪冠後，他向每位他面前的隊友表達感謝，感恩隊友們讓他成為團隊一員。紐斯也說，若明年真能回來，他的目標是幫助球隊連霸。

去年還效力運動家隊的紐斯，今年是他投入日職的首個賽季。例行賽時，紐斯出賽133場，打擊率2成40、9轟，而日本大賽第7戰面對宮城大彌的關鍵3分砲，讓他成為致勝英雄。

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