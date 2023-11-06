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PLG》聯盟改成協會制 張嗣漢擔任會長盼再創台籃榮景

2023/11/06 15:55

張嗣漢擔任PLG會長。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG今天宣布聯盟改組，從公司制改成協會制邁向新階段開展新局，協會制首任會長由台灣籃壇代表人物張嗣漢榮任，希冀借重張嗣漢先生的國手經歷，結合累積三十餘年外商企業治理經驗賦能聯盟，再創台灣職籃榮景。

前籃球國手及商業管理成功代表人物的張嗣漢表示，「很高興也很榮幸能成為P. LEAGUE+ 的一員，一起迎接2023-24球季」。未來，聯盟在張嗣漢會長的帶領下也將進入全新階段，透過強化商業思維及管理制度，打造聯盟2.0，同時賦能各球隊，聚合各方資源，提升PLG及台灣籃球能量，並全力升級國家代表隊戰力，爭取台灣隊在國際賽事競爭力及成績。同時結合各大企業資源，為球團、球員職涯發展助力更多可能性；並透過講習及研究，提升裁判待遇及執法水平。

張嗣漢是早期台灣籃球飛人代表人物，經常於比賽中轟炸籃框。出生於台灣、在加州長大，1982年至1986 年期間，憑藉NCAA獎學金進入加州大學柏克萊分校，張嗣漢在當時是唯一一位出生在台灣的一級球員。此外，張嗣漢也曾於台灣效力當時的甲組人氣球隊ー麥當勞隊（宏國隊前身），張嗣漢身為陣中頂尖球星，自然也是人氣最高的籃球員，1985年受邀參加瓊斯盃為台灣男籃出戰，之後更代表台灣男籃參加1987年亞錦賽，成為80年代主戰力。當時許多球迷力搶進入中華體育館的球賽門票，就是為了一睹張嗣漢打球英姿，盛況空前，也因此後來有媒體稱他為「1980年代的林書豪」。

除了和台灣籃球有深厚淵源之外，張嗣漢離開籃壇轉往商界發展同樣闖出一片天，已任職於Costco Wholesale Inc. 長達30 年，他目前擔任亞洲區總裁，負責監督 Costco 位於日本、南韓、臺灣和中國大陸共70個亞洲賣場、帶領超過29,000名員工。此外，Costco 在日本、南韓和台灣經營的亞洲電子商務平台也是由張嗣漢統籌規劃，幫助Costco在電商領堿再創佳績。

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