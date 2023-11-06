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MLB》大谷翔平續約不足為奇！ 名記者點出天使最大優勢

2023/11/06 17:08

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平無疑是今年自由市場上最炙手可熱的人選，包括道奇、大都會、巨人等球隊都傳出有望出手網羅大谷，不過《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）認為，天使留下大谷翔平仍有多項優勢。

《今日美國》記者南丁格爾撰文指出，大谷在今年球季結束之後成為自由球員，預計他將會拿到一張破紀錄的天價大約，即便2024年因手肘動刀無法投球，但合約仍有望至少有10年4億美元的合約，也有可能超過5億美元。大谷將掀起一波搶人大戰，道奇是最大熱門，南丁格爾也透露，多名球團總管認為小熊和紅襪也都會出手搶人，另外洋基、大都會、藍鳥、巨人、水手、教士和新科世界大賽冠軍遊騎兵都有意爭取。

「如果沒有把天使考慮進去，那就太愚蠢了，」南丁格爾寫道，如果天使認為他們沒有機會與大谷續約，他們應該就會在交易截止大限前送走他，天使非常保護大谷的隱私，這深得他心，而且球團也給他高度自主權，大谷非常喜歡現在在天使的生活，如果道奇最終如果未能簽下大谷，重新穿上天使球衣也不足為奇。

大谷翔平何時會決定落腳處，南丁格爾認為，大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）並不著急，大谷的最終動向很有可能在12月才會公布。

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